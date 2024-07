A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron már olimpiai lázban ég

"A térdem fáj, valami porcproblémám van, de vívók között mindig életre kelek. Lehet, hogy egy régebbi sérülés újult most ki valami miatt. Bevallom, nehezen élem meg a viszonylagos mozdulatlanságot, nem járok-kelek, mint általában, úszni sem merek, csak otthon tornázom. Nagy boldogság, hogy meghívtak erre az alkalomra. Mi annak idején babonából nem jósolgattunk a nagy versenyek előtt, de én talán kimondhatom, hogy sokat várok a fiatal, tehetséges csapattól még akkor is, ha nagyon erős a mezőny" - mondta az MTI-nek.

Miközben készültek a közös csapatfotók, a versenyzők válaszoltak az újságírók kérdéseire. Az olimpián elsők között, már szombaton pástra lépő férfi kardozók vezetőedzője, Sárközi Gergely így nyilatkozott: "Nagyszerű, hogy a férfi kard kezd, nem kell sokáig várni a szereplésre. Én azt sem bánnám, ha már most pástra léphetnének a fiúk, mert készen állnak a versenyre" - mondta az MTI-nek.

Gémesi Csanád úgy fogalmazott, a második olimpiája előtt áll, és már nagy izgalommal várja. "Valójában ez lesz az első igazi olimpiám, mert Tokió a koronavírus-járvány miatt különleges volt, nézők nélkül zajlott. Akkor csak csapatban vívtam, most pedig már az egyéni versenyen is indulok. A helyszín közelsége miatt a családtagjaim is a lelátón szurkolnak majd, ami jó érzéssel tölt el" - fogalmazott Gémesi, a Tokióban bronzérmes, világbajnok kardcsapat tagja.

Szilágyi Áron újra olimpiai lázban ég

Fotó: Mohd RASFAN / AFP

Csapattársa, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron már párizsi helyszíni tapasztalatairól is beszámolt az edzésen. "Amikor megnyitott az olimpiai falu, lehetőségem volt a magyar delegáció tagjaként felfedezni, a szobákat, az edzéshelyszíneket és még a mosodát is megnézni, igaz, a versenyhelyszínre nem jutottam be. A város már olimpiai lázban ég, és azóta én is" - hangsúlyozta Szilágyi Áron. Hozzátette,

a felkészülés utolsó szakaszában már minden az ötkarikás játékokra emlékeztette, a felszerelés átvétele és a sajtónyilvános edzés is fokozza benne a kellemes feszültséget.

Az edzést megtekintette Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is, akik elbeszélgettek a versenyzőkkel.