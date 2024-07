A XXXIII. nyári olimpia harmadik hivatalos versenynapján a magyar férfi kézilabda- és a női vízilabda-válogatott is javíthat az első meccsen elszenvedett veresége után, mellette pedig érmekért is szoríthatunk, ugyanis megkezdik olimpiai szereplésüket a női kardozók is, akik érmes reményekkel várhatják a szerdai napot. Mutatjuk a magyar csapat programját.

A vívóknál érmes reményekkel várhatja a női kardozók küzdelmeit Márton Anna, Pusztai Liza és Szűcs Luca, de pástra lép a férfi tőrözők között Dósa Dániel is. Kaizinger Balázs a szombati díjlovaglás során csak egy ellenfelét előzte meg a 63 fős mezőnyben, és a vasárnapi terepverseny után hétfőn a díjugratás vár rá. A férfi ökölvívók 63,5 kilogrammos súlycsoportjában Kovács Richárd az ausztrál Harry Garside ellen kezdi meg szereplését a nyolcaddöntőben. A 15 éves Jackl Vivien az úszók áprilisi országos bajnokságán robbant be, most pedig olimpiai döntőbe juthat be 400 méter vegyesen, ami hatalmas eredmény lenne a magyar küldöttség legfiatalabb tagjától. Rajta kívül délelőtt Sárkány Zalán lesz érdekelt férfi 800 méter gyorson. A délutáni programban ott lesz Ábrahám Minna és Pádár Nikolett női 200 m gyorson. Jackl Viviennek óriási jövőt jósolnak

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: MTI/Kovács Tamás A női vízilabdázók szombaton 10-8-ra kaptak ki az Európa-bajnok Hollandiától, hétfőn 20.05-től pedig Kanada következik. A nyári időszakban a két csapat közösen készült az ötkarikás játékokra, sőt két edzőmeccsük is volt. Június 22-én Gödöllőn 14-7-es, június 29-én Görögországban 11-6-os magyar siker született. A kanadaiak a csoportkör első fordulójában szabadnaposak voltak. A férfi kézilabdázók úgy kaptak ki 35-32-re Egyiptomtól, hogy egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen. Ami a továbbjutási esélyeket illeti, Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese rendkívül nehéz helyzetbe került - a negyeddöntőbe a csoportok első négy helyezettje jut -, ezért hétfőn létfontosságú lenne a győzelem az Argentína ellen 21 órakor kezdődő találkozón. A magyarok hétfői programja a párizsi olimpián: VÍVÁS (Nagy Palota/Grand Palais)

9.30: női kard (Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca), férfi tőr (Dósa Dániel) egyéni 64-es tábla a negyeddöntőig LOVASSPORT (Versailles-i kastély)

11.00: LOVASTUSA EGYÉNI VERSENY - DÍJUGRATÁS (Kaizinger Balázs) ÖKÖLVÍVÁS (Észak-párizsi Aréna):

11.00, 15.30, 20.00: férfi 63,5 kg nyolcaddöntő (Kovács Richárd) ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

11.00: előfutamok - női 400 m vegyes (Jack Vivien), férfi 800 m gyors (Sárkány Zalán)

TENISZ (Roland Garros)

12.00: férfi egyes, második forduló (Fucsovics Márton, Marozsán Fábián?), férfi páros, második forduló (Fucsovics Márton, Marozsán Fábián?) VÍVÁS (Nagy Palota/Grand Palais)

19.00: NŐI KARD elődöntő, BRONZMÉRKŐZÉS, DÖNTŐ; FÉRFI TŐR elődöntő, BRONZMÉRKŐZÉS, DÖNTŐ ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

20.00: női egyes második forduló (Póta Georgina) VÍZILABDA (Vizes Központ)

női csoportmérkőzés:

A csoport:

20.05: MAGYARORSZÁG-Kanada ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

20.30: elődöntők, döntők - NŐI 400 M VEGYES (Jack Vivien?) KÉZILABDA (Dél-párizsi 6-os Aréna)

férfi csoportmérkőzés:

B csoport:

