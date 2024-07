A párizsi botrányolimpián most edzéshelyszínt kell keresniük a magyaroknak

A francia fővárost kettészelő egykor valóban csodálatos folyó, a Szajna állapota nagyjából egy éve került a figyelem középpontjába. A szervezők ugyanis Párizs belvárosában, a két festői rakpart között tervezték megrendezni a triatlon és a nyíltvízi úszó versenyszámokat. Csakhogy a Szajna már régen nem az a romantikusan szép folyó, mint egykor volt, undorító, koszos vize inkább posványra emlékeztet; ember, aki belemerül, aligha jön ki egészségesen a találkozásból.

A szervezők azonban nagyon-nagyon akarták, de annyira, hogy az utolsó pillanatig nem tudták elengedni, aminek az lett a vége, hogy hétfőről keddre virradó éjjel találták ki, hogy elmarad a férfi triatlonosok keddi versenye. A helyzet súlyosan érinti a Magyar Triatlon Szövetséget és a kint tartózkodó, akár éremre is esélyes háromfős csapatot, akik ugyan próbálják megőrizni nyugalmukat, de ezekben a pillanatokban is éppen új edzéshelyszínt keresnek.

Teljes újratervezés

Teljes újratervezés – ez a mottó kedden kora reggel a magyar triatlonküldöttségnél. Miután vasárnap és hétfőn sem lehetett edzést tartani a Szajnában, mindenki abban bízott, hogy bejönnek a szervezők várakozásai, javul a vízminőség, és kedd reggel 8-kor elrajtolhat a férfi egyéni verseny, a világ élvonalába tartozó két magyar indulóval, Bicsák Bencével és Lehmann Csongorral. Azt azonban már hétfőn lehetett tudni, hogy a végső szót csak kedden hajnalban, vagyis a tervezett rajt előtt néhány órával mondják ki a szervezők.

Bicsák Bence 7. helye a tokiói olimpián az eddigi legjobb magyar eredmény, Párizsban ezt szeretné túlszárnyalni

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Sajnos a friss mérések szerint a Szajna továbbra is alkalmatlan a verseny megrendezésére, emiatt elhalasztották a férfi futamot. A tervezett rajt időpont szerda 10 óra 45 perc, közvetlenül a 8 órakor induló női verseny vége után. Persze csak akkor, ha holnapra a határérték alá csökkennek a szennyezettségi adatok, áll az MTSZ közleményében.

Újratervezünk, nem tehetünk mást

– nyilatkozta Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai igazgatója. - Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Bence és Csongor még nem indult el a pályára, amikor megszületett a döntés hajnalban, így vissza tudtak aludni, amennyire egy ilyen helyzetben, élete talán legfontosabb versenye előtt tud egyáltalán aludni, pihenni valaki.

Át kell terveznünk a napot, valahol edzeniük kell, de ez nem olyan egyszerű és magától értetődő dolog egy olimpia helyszínén. Például a kerékpárokat már tegnap begyűjtötték a szervezők, ők vitték volna a versenyhelyszínre, most ezeket is vissza kell szereznünk.

Reggel 8-kor tartanak egy eligazítást, akkor okosabbak leszünk. A legfontosabb, hogy nyugodtak maradjanak a fiúk, ahogy tegnap is mondtuk, a triatlon arról is szól, hogy ki tud leginkább alkalmazkodni a körülményekhez, próbálunk ebben is a legjobbak lenni, és ha valóban megtartják holnap a versenyt, akkor tökéletes állapotban rajthoz állni. Közben természetesen a szakmai stáb figyel Kuttor-Bragmayer Zsanettre is, hiszen a mostani tudásunk szerint ő rajtol majd először holnap a női futam résztvevőivel, és utána Bicsák Bence, valamint Lehmann Csongor.”