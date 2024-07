Andrásfi Tibor a drámai vereség után: Fel fogok borítani néhány széket

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Muhari Eszter után a második magyar érmet is párbajtőröző szerezhette volna Párizsban, ám Andrásfi Tibor az elődöntőhöz hasonlóan a Nagy Palotában (Grand Palais) rendezett férfi párbajtőr bronzmérkőzésén is ráadásban kapott ki. A BVSC 24 éves vívója élete első olimpiáján tehát negyedik lett, az érem megszerzésének elmulasztása után pedig többek között az Origo Sport mikrofonja előtt is beszélt a történtekről.

Andrásfi Tibor lemaradt a bronzéremről a párizsi olimpiai játékokon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Andrásfi Tibor nyilatkozata az olimpiai negyedik hely után

„Valószínűleg én is fel fogok – mondta Andrásfi Tibor arra a kérdésre, hogy más biztosan felborított volna egy-két széket két, ennyire szorosan elveszített asszó után. – Nagyon csalódott vagyok,

nem is akarok belegondolni, hogy két milyen nagy lehetőség csúszott ki a kezemből.

Volt egy olyan pillanat, amikor azt hittem megnyertem, mert nem hallottam állj!-t, de a videózás elvette azt a találatomat a ráadásban. Kötélből vannak az idegeim, de most már lassan kezdenek elszakadni. Nagyon keserű lett így ennek a napnak a vége, de bízom benne, hogy később kicsit jobban tudom majd értékelni, mert egyébként egy nagyon jó tapasztalat volt és jól éreztem magam."

Az egyiptomi vívó örülhetett a bronzmeccs végén

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ellenfeléről, a 21 éves, egyiptomi Mohamed el-Szajedről elmondta, mindent megtett, hogy kizökkenthesse őt, ami a sportszerűség határait súrolta, és nem is volt a legszimpatikusabb, de nem ezen múlott, mert Andrásfit nem tudta megzavarni az Afrika-bajnok vívó.

Andrásfi Tibor pénteken Koch Mátéval, Nagy Dáviddal és Siklósi Gergellyel kiegészülve a csapatversenyben léphet pástra a magyar együttesben, elsőként a Kazahsztán elleni negyeddöntőben. A Hír TV kérdésére elmondta, szerinte mindannyian csalódottan zárták az egyéni versenyt, ami extra motivációt adhat a csapattagoknak.