Hosszabbítás döntött Andrásfi Tibor olimpiai elődöntőjében

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Ugyan a magyar férfi párbajtőrnek 1972 óta nincsen olimpiai bajnoka, az elmúlt két ötkarikás játékokon egyaránt volt magyar vívó a döntőben, és Andrásfi Tibor is egy lépésre került ettől vasárnap délután. Az első magyar érmet a 2024-es párizsi olimpián a szintén párbajtőröző Muhari Eszter nyerte, a második nap estéjén pedig a BVSC 24 éves sportolója küzdhetett ezért, miután két venezuelai és egy olasz vívót győzött le szoros küzdelemben a Nagy Palota (Grand Palais) pástjain.

Andrásfi Tibor az olimpiai döntőért lépett pástra Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A párbajtőröző Andrásfi Tibor a japán Kano Koki ellen vívott az olimpiai döntőért

A legjobb négy között az ellenfele a csapatban olimpiai bajnok, világranglista-3., japán Kano Koki volt, akiről Andrásfi az elődöntőbe jutás után is elmondta, hogy a kolumbiai Grand Prix-n egy tussal kikapott tőle a negyeddöntőben, előtte viszont háromszor a magyar vívó nyert az egymás elleni meccseiken. Az olimpiai elődöntős asszójukon látszódott, hogy ismerik egymást, mindketten óvatosan kezdtek, másfél perc után 1-1 tust adtak a másiknak. A közönség talán inkább Andrásfi találatainál volt hangosabb, az első játékrész végén 2-1 volt az állás a magyar párbajtőröző javára.

Andrásfi Tibor nagyon nehéz elődöntőt vívott a japán ellenfelével

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második harmad elején a sorozatban adott harmadik tus is megvolt, egy együttes után pedig 4-2-re vezetett Andrásfi. Kano ekkor magára talált, és néhány másodpercen belül kiegyenlített, de fordítani nem tudott, hiszen Andrásfinak is megvolt a válasza: 6-4-nél ismét két találat volt a különbség. Az utolsó három percet végül 7-6-os magyar vezetéssel kezdték a felek.

Ezt a játékrészt is Andrásfi kezdte jobban, 9-9-nél viszont megint döntetlen volt az állás. Ezután pedig 1-0 óta először a vezetést is átvette a japán, így elkeltek a "Gyerünk, Tibi!"-kiáltások. Ugyanakkor a következő tust is Kano Koki adta, ezért nagyon kellett, hogy egy perccel az asszó vége előtt visszazárkózzon egy tusra a magyar vívó. A hajrát azonban a világranglista-3. japán kezdte jobban, 11 másodperccel a vége előtt 13-11 volt az előnye, Andrásfi pedig rohant – nem hiába, 5 másodperccel a vége előtt kiegyenlített!