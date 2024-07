Mindössze két mérkőzésre van már csak szerződése a 36 éves korábbi két súlycsoportos UFC-bajnoknak, aki Spanyolországban tartott egy BKFC-s sajtótájékoztatót (kesztyű nélküli, pusztakezes bunyókat szervező promóció), ahol azt mondta, hogy szívesen kipróbálná magát ebben a sportágban is. Nem mellesleg az ír harcos nem is olyan rég résztulajdonosa is lett ennek a szervezetnek, így a menedzseri feladatai mellé vállalná be azt is, hogy verekedjen.

Nagy szavak McGregortól

Én is szabadúszó leszek. Két meccs van hátra a szerződésemből. Ez egy nagyon izgalmas promóció itt. Hogyan is tudnék ellenállni neki? Hogy ne akarnám, hogy két sportban legyek bajnok, ráadásul egy ilyen őrült sportban? Van pénzünk. Méghozzá jó sok. Jó fizetéseket adunk. Nagy fizetések, nagy show-k, nagy hírek, bajnoki címek egy vad és veszélyes játékban. Ha igazi fighter vagy, ez zene füleidnek. Pénz, hatalom, tisztelet – ezzel mind rendelkezik a BKFC.”

- fogalmazott McGregor a terveit illetően.

Persze felmerül a kérdés, mennyire lehet komolyan venni a szebb napokat is látott sportoló ezen nyilatkozatát, hiszen a UFC kapcsán is jó ideje hitegeti a rajongóit, hogy hamarosan visszatér a ketrecbe, aztán valahogy mindig történi valami és az egészből nem lesz semmi.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.