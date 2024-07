A szebb napokat is látott, korábban két súlycsoportban is UFC-bajnok bunyós már három éve nem volt a ketrecben. Most sem arról posztolt az Instán, hogy éppen edzésben lenne.

Conor McGregor körül mindig történik valami. Eredetileg június végén tért volna vissza az oktagonba egy Michael Chandler elleni mérkőzéssel a UFC 303-as gálájának fő meccsén, azonban egy sérülés miatt erre végül nem került sor. Vajon visszatér még valaha? A lassan 36 éves sportoló esetében a legnagyobb kérdés, vajon látjuk-e még harc közben, már nem egy kocsmai verekedés alkalmával vagy egy filmszerep kedvéért, hanem egy rendes gálán a UFC-ben. A választ majd csak a közeljövő adja meg, de addig is gondoskodik a korábbi bajnok a követői szórakoztatásáról, most éppen dekoratív hölgyekről posztolt az Instagramján. A bejegyzés megtekintése az Instagramon