Derek Chisora a BoxRec ökölvívó portál értékelése szerint napjaink egyik legjobb nehézsúlyú bunyósa. A brit bokszoló volt már többek között Európa-bajnok is, most pedig azzal került be a hírekbe, hogy lefejelt egy biciklis futárt.

Az egész eset úgy kezdődött, hogy a 40 éves bunyós elvitte ebédelni a két lányát egy szűk, kis utcában található étterembe. Chisora arra kérte a futárt, hogy szálljon le a biciklijéről, mert a szűk utcán akár a lányait, vagy az ott sétáló kutyákat is elütheti véletlenül. A futár nemet mondott a kérésre, és ezután kezdődött el kettejük között egy vita, amely során állítólag a brit bombázót provokálta a futár, mielőtt az lefejelte volna. Derek Chisora headbutting a Deliveroo driver in Hampstead yesterday morning pic.twitter.com/wYFE6StgG7 — The Upshot (@UpshotTowers) July 15, 2024 Nem a legjobbkor jött ez az incidens A járókelők kihívták a rendőrséget, azonban a beszámolók szerint senkit sem tartóztattak le a helyszínen a hatóság emberei. A fenti felvételen az látható, ahogy az ételkiszállító összeveszik a korábbi bajnokkal, az pedig két kézzel fogja őt, miközben a futár hangosan azt kiabálja némi csúnya beszéddel fűszerezve, hogy Chisora szálljon le róla. Ezután a felvételek alapján úgy tűnik, a futár megpróbálta megütni a bokszolót, aki erre válaszul nemes egyszerűséggel lefejelte őt. Mondjuk még mindig jobban járt a fiatalember, mintha Chisora az ökleit használta volna... Az eset nem éppen a legjobbkor jött a lassan a visszavonulását tervező ökölvívónak, aki már 2007 óta profi és még három bunyót szeretne, mielőtt végleg szögre akasztja a kesztyűit. Chisora ugyanis július 27-én száll ringbe Londonban Joe Joyce ellen élete 48. profi mérkőzésén, immáron 17. éve a nehézsúlyú mezőnyben. Egyébként utoljára tavaly augusztusban volt meccse, akkor Gerald Washingtont győzte le pontozással tíz menetet követően.