Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Amikor július 25-én kialakult a olimpiai tenisztorna ágrajza, gyakorlatilag az egész világ azért szurkolt, hogy Novak Djokovic és Rafael Nadal is továbbjusson az első fordulóból. Az ausztrál és a magyar drukkerek kivételt jelenthettek, hiszen ehhez Matthew Ebden és Fucsovics Márton kiesése kellett, de talán még nekünk is csak az egyik szemünk sír Fucsovics Nadal elleni veresége miatt, ugyanis így hétfőn sor kerülhetett a Djokovic-Nadal meccsre. A Stade Roland Garroson, azon belül is a Philippe Chatrier-pályán, ahol a spanyol teniszező korábban tizennégy, a szerb három Grand Slam-tornát nyert meg.

A párizsi olimpia előtt a legutóbbi Djokovic-Nadal teniszmeccsre 2022-ben, szintén a Philippe Chatrier-n került sor

Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Kettejük 60., és jó eséllyel utolsó egymás elleni mérkőzése (az állás 30-29 volt Djokovicnak) előtt, délben a női világelső Iga Swiatek a francia Diane Parry ellen csapott össze a Chatrier-n, és a többi pályán is 12 órakor kezdődött meg a keddi program, ehhez képest már 11 óra előtt hatalmas tömeg volt a pályák környékén. Rengetegen voltak az arénák közötti büféknél, de már a lelátón is: mindenki mihamarabb el akarta foglalni a helyét ezen a különleges napon – a Chatrier-n 11:30-ig jutalmul még láthatták is bemelegíteni Djokovicot. Ráadásul a Swiatek-Parry meccset sem véletlenül rakták a centerpályára, elvégre a négyszeres Roland Garros-győztes lengyel játszott a hazaiak nála bő egy évvel fiatalabb, 21 éves kedvencével.

Iga Swiatek és Diane Parry teniszmeccse nyitotta a Philippe Chatrier hétfői programját

Iga Swiatek a tűző napon, nagy melegben megrendezett meccs elejétől fogva megmutatta a klasszisát, gyakorlatilag leütötte a pályáról a közel telt házas közönség által inkább buzdított Parryt. Az egykezes fonákkal játszó francia 0:5 után, egy maratoni játékot meg tudott nyerni, ám a lengyel világelső a saját adogatásából könnyedén, 6:1-re lezárta az első játszmát.

A világelső Iga Swiatek ellenállhatatlanul teniszezett

Fotó: Martin BERNETTI / AFP

A második szettben is rögtön brékelőnybe került Swiatek, majd 2:1-es előny után sorozatban megnyert négy gémet, és 74 perc alatt, 6:1, 6:1-re megnyerte a találkozóját. A nyolcaddöntőben a lengyel világelsőnek a kínai Sziju Vang lesz az ellenfele, a tervek szerint szerdán.