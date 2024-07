Dráma az olimpián: rálőttek egy magyar kommunikációs vezetőre Franciaországban

A párizsi olimpián nemzetközileg elismert szakemberek, köztük magyarok is dolgoznak. Egyikőjük konkrétan az egyetlen hazai médiamunkás, aki a 290 fős operatív médiacsapatban vezetőként dolgozhat. Nantes városában, a női és férfi labdarúgás helyszínén alkalmazott magyar kommunikációs vezetőre rálőtt egy helyi lakos, akivel mint kiderült, már többször is volt problémája a hatóságoknak. De hogy mi is történt pontosan? Elmondjuk.

A kisgyerekes családapa még július elején utazott ki Franciaországba, hogy a megfelelő képzések és eligazítások után elkezdhessen menedzserként dolgozni a női és férfi labdarúgó-mérkőzéseken. A szervezők természetesen szállást is biztosítottak a számára, így egy társasházban bérelt, második emeleti lakásban talált ideiglenes otthonra. És akkor a történtek kapcsán át is adjuk a szót az érintett magyar szakembernek: "Egy fárasztó nap után, körülbelül este hét-nyolc körül értem haza, de ehhez itt azt is hozzá kell tenni, a nap itt este tíz körül megy le, szóval nyolckor még bőven világos van. Nekiálltam főzni a lakásban és egyszer csak hallom, hogy a ház udvarán valaki kiabál felém mutogatva. Sajnos nem beszélek franciául, a férfi pedig csak tört angollal tudta elmondani, szerinte túl hangos vagyok és ő emiatt nem tud pihenni. Hevesen mutogatott és arra akart rávenni, menjek le hozzá és ott beszéljük meg a dolgot. Az óriási rendőri készülődés mellett is megtörténhet a baj

Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Victoria Valdivia Trigo / Hans Lucas Mondtam neki, nem hagyom ott a főzést, sajnálom, ha hangos voltam, de tényleg csak főztem. Ő ennek ellenére csak mondta tovább, majd berohant a lakásába, és kisvártatva újra megjelent egy kézi lőfegyverrel és azzal hadonászva közölte, azonnal menjek le hozzá. Ekkor elléptem az ablaktól, ő pedig még hangosabban kiabált, majd berohant és feljött a második emeletre, majd dörömbölve verte és rugdosta az ajtóm, hogy engedjem be. A szomszédok szerencsére észrevették a dolgot és kihívták a rendőrséget. Nekem még annyi lélekjelenlétem volt, hogy nem az ajtónál álltam, hanem egy betonfal mellé guggoltam. Végül lőtt is egyet a fegyverrel, nagyot pukkant, közben megérkezett a francia csendőrség különleges alakulata (GIGN), három nagydarab férfi gépkarabéllyal, és lefegyverezték a férfit. Közben kiderült, hogy ez egy airsoft kézifegyver volt, de én ezt a másodikról nem láthattam. A csendőrök segítőkészek voltak, mondták, a férfinak papírja van róla, hogy beteg az elméje, nem tudnak mit csinálni vele, a feljelentésnek nincs sok értelme. Én közben a szervezőktől kértem egy új szállást, ezt a csendőrök megvárták és átkísértek a másik helyre, addig a férfi nem hagyhatta el a lakását. Összességében életem egyik legrosszabb élménye volt, amikor megjöttek a csendőrök, akkor szakadt ki belőlem a feszültség és a könnyeimtől először megszólalni sem tudtam." A magyar szakember fél, megrázta ami történt, ezért egyelőre nem akarja, hogy leírjuk a nevét.

