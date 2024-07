Eldőlt, az utolsó pillanatban kell cserélnie a magyar csapatnak sérülés miatt

A cserével kapcsolatos hivatalos procedúra elkezdődött, a végső szót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Torna Szövetség és a párizsi szervezőbizottság mondja ki - írta pénteken a MATSZ és a MOB közös közleményében. Kovács Zsófia helyére az Eb-ezüstérmes Székely Zója ugorhat be, aki tartalék, de jelenleg még Budapesten tartózkódik.

Székely Zója nagy lehetőséget kaphat

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A harmadik olimpiájára kijutott Kovács Zsófia felemáskorláton volt érdekelt, és a csütörtök esti pódiumedzésen bemutatott jó gyakorlata után, a leugrást követően megsérült a szeptemberben keresztszalag-szakadás miatt műtött térde. A háromszoros Európa-bajnok péntek reggel MRI-vizsgálaton vett részt a francia fővárosban, az eredmény ismeretében a magyar orvosi team úgy döntött, hogy Kovács térdfájdalmai miatt nem állhat vasárnap a szerekhez.

Az Eb-ezüstérmes Székely Zója hihetetlenül pechesnek mondhatja magát, amiért nem került be az olimpiai csapatba. A három esélyének mindegyike hajszállal úszott el. Októberben az antwerpeni olimpiai kvalifikációs világbajnokságon az egyéni összetett selejtezőjében Czifra Bettina Lili 33., Székely Zója 34. lett – ezzel előbbi névre szóló kvótát szerzett. A vb-n a szerenkénti eredményeket nézve Bácskay Csenge előzte meg kevéssel Székely Zóját, július elején pedig egy Kovács Zsófia elleni válogatóból, ami felemás korláton zajlott Bukarestben, ő jött ki rosszul. Mindkét utóbbi összevetésben akadtak furcsaságok – riválisok visszalépései „megkavarták” az eredményeket –, és mindkétszer Székely Zója járta meg. Bukarestben a selejtezőben Székely ért el magasabb pontszámot, Kovács csak első számú tartalék volt, egy visszalépés miatt végül mégis szerepelhetett a döntőben, ahol megelőzte Székelyt. Aki ezt érthetően nehezen dolgozta fel - írja a Magyar Nemzet.

Amikor a héten a magyar válogatott elutazott Párizsba, a Facebook-oldalán a következőket posztolta:

„Most, hogy eltelt egy kis idő a történtek óta, úgy érzem, amennyire lehet, sikerült tudomásul vennem, hogy ez valamiért nem az az olimpia, amin ott kell lennem. Nagyon közel álltam a kijutáshoz, többször is, de sajnos ez az álom még várat magára. Büszke vagyok arra, amit ebben a fél évben elértem, úgy érzem megérdemelten lehetnék most ott. A mai nappal elutazott a magyar delegáció, így egy időszak lezárult. Köszönöm azt a rengeteg üzenetet és támogatást, amiket kaptam, nagyon sok erőt adnak! Azoknak pedig, akik végig mellettem voltak és végigkísérték a történteket, nem lehetek elég hálás! Sokat gondolkoztam, hogyan tovább most, de mindig ugyanoda lyukadtam ki, azt érzem, még nagyon sok van bennem, és az út ezzel még nem ért véget Küzdeni mindig, feladni soha!” – zárta gondolatait a Ferencváros hitvallásával a Fradi tornásznője.