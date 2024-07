Eljött a nap, amire mindenki várt: Milák Kristóf ma elkezdi szereplését az olimpián

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

2023. április 19. és 22. között, Kaposváron rendezték meg tavaly az úszó országos bajnokságot. Milák Kristóf 100 és 200 méteren, gyorson és pillangón mind a négy aranyat megnyerte (a két pillangószámban ráadásul megúszta az olimpiai A-szintet is), 50 méteres gyors- és pillangóúszásban pedig ezüstérmes volt. A világelitbe a 2017-es, budapesti vb-ezüstéremmel berobbanó magyar úszó egy olimpiai és három világbajnoki aranyéremmel a birtokában 15 hónappal ezelőtt topformában volt, és senki nem gondolta, mi fog történni a párizsi olimpiáig az akkor 23 éves sportolóval.

Megjósolhatatlan, mire számíthatunk Milák Kristóftól pillangóúszásban a 2024-es párizsi olimpiai játékokon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Milák Kristóf útja a kaposvári úszó-ob-től a párizsi olimpiai játékokig

Milák Kristóf 2023. június 21-én jelentette be, hogy mentális okok miatt szeptemberig pihenőt kér, ezáltal lemondta a részvételét a 2023-as, fukuokai világbajnokságon. A Budapesti Honvéd SE versenyzője 100 és 200 méter pillangón is címvédőként indulhatott volna a tavalyi vb-n, így azonban nem került rá sor. Ám szeptemberben Milák nem tért vissza az uszodába, majd hónapokon keresztül folyamatosan érkeztek az egymással olykor ellentmondó hírek, hogy éppen merre jár és mit csinál. Egyes hírek szerint az edzést is teljesen hanyagolta, az azonban biztos, hogy versenyezni 2023-ban már nem versenyzett. Sem a budapesti világkupán, sem a Romániában rendezett rövidpályás úszó-Európa-bajnokságon, sem sehol máshol.

Milák Kristóf gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosság elől az elmúlt 15 hónapban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Zala György erőnléti edző arról beszélt, hogy Milák vele dolgozik, de ezt az edzőn kívül senki sem tudta megerősíteni. A Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke, Gergely István októberben megértést kért az úszó ügyében, az azonban közben kiderült, hogy Milák Kristóf az úszók szövetségi kapitányának, Sós Csabának a telefonhívásaira sem reagál, és a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnökével, Wladár Sándorral sem kommunikál. Edzője, Virth Balázs tavaly ősszel elárulta, hogy tanítványa fél éve nem végzett olyan edzésmunkát, amely az élsporthoz szükséges. A szakember akkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Párizsban 200 méter pillangón megvédje az olimpiai bajnoki címét, Miláknak "már tegnap" meg kellett volna kezdenie az edzéseket.