Molly Caudrey a brit csúcstartó 492 centis magassággal, de a remek teljesítmények mellett marad ideje a modellkedésre is, többek között az Adidas is szponzorálja a versenyzőt, aki egyetemet is végzett, gondolva ezzel már a pályafutása végére is. Molly korábban arról beszélt, hogy 2028-ban, Los Angelesben jöhet el az ő ideje, de már Párizsban is szép eredményt érhet el. A rúdugró párja a szintén a brit csapatban szereplő magasugró, Joel Clarke-Khan.

Molly egy balesetben majdnem elveszítette az egyik ujját, volt két Achilles-műtétje is, így még különlegesebb, hogy ilyen magas szinten versenyzhet.

Mutatjuk a legszebb képeit: