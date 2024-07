Az immár több évtizedes pályázat a magyar sportirányítás kezdeményezésére 2023-tól megújult koncepció keretében várja a sport témavilágát felölelő alkotásokat, megszólítva a kortárs művészeket, támogatva a fiatal alkotókat. Ehhez szakmai partnerként csatlakoztak a művészeti képzés és kutatás kulcsintézményei: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete.

„Sport és művészet: egyetemes értékek találkozása”

„A célunk az, hogy minden honfitársunkhoz eljuttassuk a sport üzenetét. A sport és a művészet a magyar egyetemes kultúra része és arra gondoltunk, ha összefognak, akkor azokat a honfitársainkat is meg tudjuk szólítani, akiket csak a sporton keresztül nem sikerülne” – hangsúlyozta a pályázat idei meghirdetésekor dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

A pályázat témája a közösség ereje a sportban. Egyrészt azért, mert a közösség az emberi létezés alapvető jellemzője és sport világa egyedülálló közösségi élményeket kínál, amelyek az élet más területein is segítséget nyújtanak, másrészt pedig azért, mert a sportban még a kimagasló egyéni teljesítmények mögött is egy csapat áll.

A beküldhető pályaművek

Az Ezüstgerely Művészeti Pályázatra idén a fotókon kívül alkalmazott művészeti alkotásokat – grafika és installáció – is be lehet küldeni. A fotó kategóriában a pályázat nyílt, amelyen minden természetes személy részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket. A pályázat kiírója egyaránt várja az alkalmazott és a művészi célú alkotásokat. A grafika és az installáció kategóriában a pályázat meghívásos, amelyre a pályázat szakmai együttműködő partnerei – előre meghatározott számban – hívnak meg alkotókat. Ezen felül mindkét – grafika és installáció – kategóriában minden természetes, vagy jogi személy is benyújthat pályaműveket úgynevezett „szabad kártyákra”.