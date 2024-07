A második szettben Fucsovics azonnal hozta az adogatójátékát, majd a meccs során először brékelni tudta a spanyol világsztárt, ezzel pedig 2-0-ra elhúzott. Ezt követően a nyíregyházi teniszező tovább remekelt, ugyanis 30-0-ról fordítani tudott, és megnyerte az adogatójátékát (3-0). A negyedik játékban Nadal magához tért, és hibátlanul hozni tudta az adogatójátékát. Az ötödikben aztán Fucsovics elhúzott, de Nadal 40-0-ra vissza tudott jönni, végül azonban Fucsovics örülhetett, miután egy gyönyörű rövidítéssel elkapta a spanyolt (4-1). A hatodik játékban Fucsovics 40-0-ra elment, de hiába volt bréklabdája, nem tudta behúzni a játékot, Nadal pedig a hibáit kihasználva szépíteni tudott (4-2). A hetedik játékot Fucsovics remekül kezdte. Ezúttal is 40-0-ra elhúzott, és bár Nadal visszajött 40-30-ra, fordítani ezúttal nem tudott, így a magyar teniszező újabb játékot húzott be, és nagyon közel került az egyenlítéshez (5-2).

A nyolcadik játékban Nadal hozta az adogatójátékát (5-3), azonban folyamatosan a jobb combjával bajlódott, amin be volt kötve a meccs alatt. Ezt követően Fucsovics szervált a szettért, de Nadal új erőre kapott, brékelni tudta a magyar és feljött 5-4-re. A tizedik játékban Nadal az egyenlítésért adogatott, a spanyol világsztár egy elképesztő erejű ásszal sokkolta a magyart, de 40-40 után Fucsovics került előnybe, majd a következő labdamenetben be is húzta a játszmát (6-4), így egyenlíteni tudott.

A mindent eldöntő utolsó játszmában Fucsovics Márton hozta az adogatását és megnyerte az első játékot (1-0). A spanyol viszont simán hozta a saját adogatását (1-1), ezt követően pedig két bréklabdája is volt, de egyikkel sem tudott élni, így ismét a szenzációsan játszó Fucsovics került előnybe (2-1). A negyedik játékban a 38 éves spanyol klasszis adogatott, a nyíregyházi játékos viszont nagyon elkapta a fonalat, elhúzott 40-0-ra, így három bréklabdája is volt, de Nadal vissza tudott jönni 40-40-re, és végül be is húzta (2-2).