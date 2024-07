Videózás döntött Gémesi Csanád olimpiai továbbjutásáról

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A nyolcaddöntőhöz érve egyetlen magyar férfi kardvívó maradt versenyben a párizsi olimpián, ám a várakozásoktól eltérően ő a világranglista 39. helyén álló Gémesi Csanád volt, aki a világbajnoki címvédő amerikai riválisát búcsúztatta az első körben.

Gémesi Csanád élete első egyéni olimpiai asszóján rögtön a vb-címvédőt győzte le Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A legjobb 16 között a 37 éves magyar sportolóra a világranglista 14. helyén álló, tunéziai Fares Ferjani várt a Nagy Palota sárga pástján. Ferjani 3-0-s előnnyel kezdett, de 4-3-ra már Gémesi Csanád vezetett. A csarnok figyelme nagyrészt két francia vívóra összpontosult, de az asszó közben felharsanó váratlan üdvrivalgások látszólag sem Ferjanit, sem Gémesit nem zavarták meg – utóbbi néha egy-két magyar rigmust is meghallhatott. A szünetig ezután egyikük sem tudott egy tusnál nagyobb különbségre szert tenni, 8-7-es előnnyel a tunéziai mehetett a rövid pihenőre.

A folytatásban Ferjani tudta növelni a különbséget, de Gémesi 13-13-nál utolérte ellenfelét. A következő tus aztán videózás után a magyar vívóé volt, majd egyenlített a tunéziai, így jöhetett a döntő tus 14-14-nél. Itt is videózás döntött, ezúttal az afrikai javára, így Ferjani jutott be a világranglista-24., kínai Sen Csen-peng elleni, 16:15-kor kezdődő negyeddöntőbe. Gémesi dühében a fegyverét is odavágta a pástra a végén.

A szombati napon még egy magyar vívó maradt versenyben, a női párbajtőröző Muhari Eszter negyeddöntőjére a kínai ellenfele ellen, szombaton 15:50-től kerül sor

