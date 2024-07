Itt a párizsi olimpia első botránya: mocskos, fertőző vízbe zavarják be az úszókat

1990-ben Párizs polgármestere, Jacques Chirac azt ígérte, úszni fog a Szajnában. Soha nem tette meg

Fotó: Hans Lucas via AFP

Kezdetben a párizsi olimpiai pályázatban nem szerepelt a Szajna versenyhelyszínként történő bekapcsolása. E forradalmi ötlet valamikor 2020 tájékán jutott eszébe valakinek. Nyilvánosságra azonban még nem hozták.

2021. december 13-án még csak azt kiáltották világgá a nemzetközi hírügynökségek, hogy az olimpia megnyitó ünnepségét rendezik meg majd a Szajnán,

ahol a részt vevő országok csapatait hajókkal úsztatják le a folyó egy részén. Csak később derült ki, hogy a triatlonosok úszószámát és a hosszútávúszás versenyeit a folyóban akarják megrendezni.

Mire elég 80 milliárd euró? A semmire

A Szajna megtisztítására eddig több mint 80 mlliárd eurót (!!) költöttek el. A város baloldali polgármestere, Anne Hidalgo az olimpia közeledtével egyre inkább reflektorfénybe került: szent ígéretet tett arra, hogy úszni fog a tiszta Szajnában. (Úszott is, de erről majd később.) Az első figyelmeztető jel 2023.augusztus 6-án következett be: ekkor rendezték volna a Szajnában a hosszútávúszók Világkupa-versenyét (amolyan előolimpiai versenyként), de ezt már nem lehetett megtartani. A Párizsra napokkal korábban lezúduló hatalmas eső miatt a Szajna annyira szennyezett lett, hogy az úszókat nem engedték be a folyóba.

Legalább láttuk a pályát, amely fantasztikus környezetben van, alig 500-600 méterre az Eiffel-toronytól

- mondta Gellért Gábor szövetségi kapitány. Vicces nyilatkozatnak jó volt ez, de a problémákat nem söpörte a szőnyeg alá.

Bragmayer Zsanett, aki már a 2021-es tokiói olimpián is fertőzést kapott a triatlonversenyek úszószáma alatt

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Az újabb kínos közjáték pár héttel később. 2023 szeptemberében következett, amikor a világ legjobb triatlonversenyzői érkeztek Párizsba az előolimpiai (Világkupa) versenyre. A Szajna akkor is annyira szennyezett volt, hogy a paratriatlonistákat és a vegyes váltó versenyzőit (ez utóbbi olimpiai szám) nem engedték be a Szajnába, hanem a triatlonból egy huszárvágással duatlont csináltak.

Ami 2023-ban jó megoldás, az idén világbotrány

Ami akkor jó megoldásnak tűnt, az egy olimpián világbotrány lenne. Pedig a dolog nem egyedi. A 2021-es tokiói olimpián a triatlonosok közül a magyar Bragmayer Zsanett szenvedett nagyon súlyos fertőzést a vízben lévő coli-baktériumok miatt. Ne feledjük el, hogy a triatlonosok és a hosszútávúszók a verseny közben rengeteg vizet nyelhetnek le.

Ezért is álságos az összes francia politikus búvárruhában való fürdése a Szajnában.

Bemennek, lubickolnak egy kicsit. Próbálta volna meg a francia sportminiszter asszony azt, ami ezekre a sportolókra vár.