Az év végén minden bizonnyal visszavonuló magyar úszónő a nők 200 méteres pillangóúszásában lesz ott a francia fővárosban. Az olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok Telegdy-Kapás Boglárka Pekingben, Londonban, Rióban és Tokióban is ott volt már az olimpián, így a párizsi az ötödik lehet számára 2024 nyarán. A magyar úszás egyik legnépszerűbb alakja úgy véli, az ötkarikás játékokon még döntős lehet, bár azt tudja, nem úgy jönnek az eredmények, ahogy korábban.

Telegdy-Kapás Boglárka a párizsi olimpia után szeretne gyermekeket vállalni

„Azt látom, hogy pár év még lenne bennem, Eb-ken, vb-ken döntős szereplésekkel is, de ez már valóban nem motivál annyira. Viszont tényleg

31 éves vagyok, és két éve már férjes asszony, úgyhogy lassan szeretnénk családot alapítani, megkezdeni a »felnőtt életünket«

– árulta el a pszichológia szakra járó Telegdy-Kapás Boglárka a Színes RTV-nek, aki a férjéről, Telegdy Ádámról is beszélt, aki szintén ott lesz a párizsi olimpián. – Rettenetesen szurkolok neki. Néha annyira izgulok, hogy szinte belebetegszem. Igazság szerint már általános iskolás korom óta látom magam a lelki szemeimmel sportpszichológusként. De most annyi változás van, hogy egy ideje látom magam úszásoktatóként is, aki 4-5 éves gyerekekkel foglalkozik. Úgyhogy majd meglátjuk.”