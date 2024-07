A hetedik csörtében Szatmári ellenfele Park volt, az előző 0-5 pedig még benne volt lelkileg a magyar csapatban. Park rutinosan őrizte az előnyét, 5-4-re nyert és 40-33-ra vezetett az ellenfél. A döntőt Szilágyi Áron zárta le Oh Sanguk ellen. Reménytelen helyzetben volt a magyar csapat, mert Korea ezt már nem akarta kiengedni a kezéből. Szilágyi óriási lendülettel kezdett és az első 3 tust ő vitte be. De Korea még mindig 40-36-ra vezetett. De legalább már látótávolságban voltak. Amikor Szilágyi a pást hátsó részébe szorult, nem tudott tust adni. Két bekapott találat után az ázsiai csapat már csak három találatra volt az olimpiai aranytól.

Rabb Krisztián a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kard csapatversenyének döntõjében a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. július 31-én.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Egy remek védés-visszavágás után 38-43 lett az állás, de Koreának már csak két találat kellett a győzelemhez. Oh be is vitte az elsőt, majd nem sokkal később a másodikat, az utolsót is.

Dél-Korea tehát 45-41-re nyert és ezzel a magyar kardcsapat ezüstérmet nyert.