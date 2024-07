Csütörtök este egy idegőrlő nap, 12 vízen töltött óra után dőlt csak el az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Ahhoz képest, hogy Európa egyik legnagyobb, légvonalban 155 kilométeres versenyén a Fifty-Fifty alig több mint 5 órával tartja az abszolút rekordot, a 12 órás menetidő mutatja, hogy valami egészen rendkívüli dolog történt. Bizony, a szinte a Balaton teljes medencéjében totális szélcsend állt be, de olyan, hogy még a szélvészgyors, gyenge szélben is vitorlázható katamaránok is besültek. Különösen a rekorder, négyszeres győztes Fifty, amely szó szerint megállt Józsa Mártonék alatt, így a kenesei bólyát csak a 10. helyen vették.

A délután a nyugati medencében aztán jött egy kis szél, a Fifty pedig megindult, és óriási tempóban kezdte ledolgozni közel kétórás hátrányát. Kelet felé haladva Tihanynál már utolérte az élen álló hármast, azaz a Prospex-Deltát, az RSM-et és a Process Solutionst, sőt a célra már fej-fej mellett kanyarodott előbbivel, végül pedig remekül manőverezve meg is előzte Kaiser Kristófékat.

"Kenese, az első bója után egy kicsit lógattuk az orrunkat. Semmi nem jött be, se a széllel nem volt szerencsénk, sajnos a taktikai döntéseink sem jöttek be. Talán ott az utolsó előttiek voltunk a nagy katamaránok között. Tartottuk a távolságot az előttünk levőkhöz képest, de nem tagadom, voltak nehezebb pillanataink" - mondta szinte rögtön a célba érés után Józsa Márton a verseny hivatalos oldalának nyilatkozva.

Kapcsolódó cikkek: