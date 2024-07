Három magyar női kardozó bejutott a legjobb 16 közé, és az biztos volt, hogy legalább egy magyar ott lesz a nyolc között, mivel úgy alakult, hogy Pusztai Lizának és Márton Annának egymás ellen kellett vívnia az asszót.

Márton két mérkőzésen volt már túl, Pusztai egyen, ehhez képest a magyaros párharcban Márton Anna kezdett jobban, ugyanis sikerült ellépnie, majd 4-4 után ismét ő volt határozottabb. A folytatásban fokozatosan nőtt a különbség, 8-4-es állásnál mehettek pihenőre.

Ezt követően Pusztai nehéz helyzetbe került, de így is adott szép tusokat a korábbi vb-bronz- és Eb-ezüstérmes honfitársának, aki végül 14-7 után bevitte a győzelmet érő tust és bejutott a negyeddöntőbe, ahol majd a négyszeres egyéni világbajnok ukrán Olga Harlannal kell majd vívnia 15.55-kor.

Márton Anna nyerte a magyaros asszót Pusztai Liza ellen

Fotó: Illyés Tibor / MTVA

Szűcs Luca számára nem indult jól a nyolcaddöntő a bolgár Joana Ilieva ellen, aki 3-0-ra is elhúzott, aztán a 21 éves magyar vívó megmutatta, hogy ő is képes hasonlóra, és fordított 5-4-re. A folytatásban is Szűcs akarata érvényesült, és végül 8-4-es vezetéssel mehetett pihenőre. Ilieva a szünet után megtalálta a saját vívását és folyamatosan kapaszkodott fel, de az első olimpiáján szereplő Szűcs egy tusnál közelebb nem engedte riválisát, sőt a végére szenzációs sorozattal elhúzott és 15-10-re megnyerte az asszót. Szűcs ellenfele a nyolc között a francia Sara Balzer lesz 15.55-kor.

VÍVÁS, NŐI KARD

2. FORDULÓ, A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Szűcs Luca–Joana Ilieva (bolgár) 15:10

Márton Anna-Pusztai Liza 15:7