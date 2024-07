Adam Peatynek mindössze két századon múlt, hogy másodszor is megvédje Rióban megszerzett olimpiai bajnoki címét 100 méter mellen, de vasárnap éppen ennyivel kapott ki az olasz Nicoló Matinenghitől. Peaty már akkor is úgy nyilatkozott, hogy kellemetlen kaparó érzés zavarta a torkában, másnap pedig kiderült, hogy megfertőződött a COVID-19 vírussal, írja a BBC. A Brit Úszószövetség közleménye szerint Peaty nincs is túl jól.

Adam Peaty (balra) további szereplése erősen kérdésessé vált

Fotó: AFP / AFP

Peatynek még lenne szerepe a brit váltókban, azaz a 4x100-as férfi és vegyes váltóban, de így kérdésessé vált, hogy tudja-e vállalni a szereplést. A váltók küzdelmeire szombaton és vasárnap kerül sor, Peaty elmondása szerint addig csak arra fog fókuszálni, hogy teljesen felépüljön.

Tokióval ellentétben Párizsban nincsenek szigorú COVID-szabályok, de a brit csapaton belül nagyon figyelnek a kézfertőtlenítésre, és arra is próbálnak ügyelni, hogy más csapatok sportolóitól tartsák a biztonságos távolságot, amikor erre csak lehetőség van.