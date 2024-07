Mutatjuk, mikor nyerhet ma este aranyérmet Milák Kristóf és a férfi kardcsapat

A férfi karcsapat egy végletekig kiélezett mérkőzésen, a csereként beállt Rabb Krisztián vezetésével, hátrányól fordítva győzte le Iránt, ezzel pedig 28 év után bejutott az olimpiai döntőbe, ahol a dél-koreai csapat lesz az ellenfele este 20.30-tól.

28 éves után jutott olimpiai döntőbe a férfi kardcsapat

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Végre egy olyan nap a Paris La Défense Arénában, amilyenre már régóta vártunk. Az óriási uszodában a szerda esti programban nem kevesebb mint öt magyar úszóért szurkolhatunk. És talán az első arany is megszülethet az első magyar aranyérem is, mégpedig Milák Kristóf révén 200 méteres pillangóúszásban. És miután éppen ő kezdi magyar részről az esti döntőt, hátha a győzelme keltette eufória átragad az utána következőkre is.

Milák után jön a fantasztikus, Európa- és világbajnoki címmel és olimpiai bronzéremmel kidekorált karrierje utolsó versenyén, de talán nem utolsó hosszain úszó Telegdy-Kapás Boglárka, aki ugyancsak 200 méter pillangón úszik, mégpedig a döntőbe jutásért.

Egy óra elteltével jön a Telegdy-Kapás házaspár másik tagja, Telegdy Ádám és vele együtt Kós Hubert, akik 200 méter hátúszásban igyekeznek kiharcolni a döntőbe jutást. Kós a 4., míg Telegdy a 16. idővel jutott be a középdöntőbe, előbbitől, a szám egyik aranyesélyesétől a minimum, míg utóbbitól bravúr lenne a döntőbe jutás.

Milák Kristóf szerda este lehet kétszeres olimpiai bajnok

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az úszók - reméljük - nagy napját a sorozatban nyolcadik világversenyén és második olimpiáján a király szám döntőjébe jutó Németh Nándor úszik 100 méter gyorson. Németh a harmadik idővel jutott be a fináléba, ha összejön egy érem, az sporttörténelmi siker lenne.

A magyarok szerda esti programja:

férfi kardválogatott, döntő: 20.30

Milák Kristóf, 200 méter pillangó, 20.37

Kapás Boglárka, 200 méter pillangó, 20.45

Kós Hubert és Telegedy Ádám, 200 méter hátúszás, 21.47

Németh Nándor, 100 méter gyors, 22.39

