Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

2021-ben, Tokióban is az első napon rendezték meg a férfi kardvívók egyéni versenyét.

Akkor a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron úgy állt oda a versenynek, hogy tudta: ebben a szakágban soha senki nem nyert még három egyéni olimpiai aranyérmet.

Amikor az ő győzelmével ért véget a versenynap, amikor átélhettük azt a pillanatot, amit soha senki nem élt még át és nem látott a világon, akkor tudtuk, hogy valami végképp megváltozott. Nem véletlenül volt óriási felhajtás már a verseny előtt. A nemzetközi és a magyar szaksajtó is egy dologról beszélt: átírja-e a sporttörténelmet ez a magyar fiatalember.

Az első győzelem - 2012: London

Fotó: AFP / AFP/ALBERTO PIZZOLI

Érdekes, hogy ehhez képest most sokkal csendesebb minden.

Pedig ha Szilágyi negyedszer is megnyeri az olimpiai férfi egyéni versenyt, akkor megint olyat tesz, amire senki sem volt képes.

Gondoljunk csak bele: a magyar vívót olimpián legutóbb 2008-ban győzték le az egyéni versenyeken. Ez egészen elképesztő tény. S miközben a világ férfi kardvívásának mezőnye szinte teljesen átalakult, miközben korábbi nagy bajnokok kiöregedtek, s új sztárok születtek, aközben álócsillagként ragyog egy magyar a vívás és az egyetemes sport egén.

Szilágyi Áron már hosszú évek óta a legtudatosabb és legszerényebb magyar sportolói közé tartozik.

Nincsenek sztárallűrjei, nincsenek és nem is voltak körülötte balhék, botrányok.

Emelt fővel viselte el azt is, hogy az olimpia előtti csapatösszeállítási balhék miatt edzője, Decsi András hátralépett egyet. Egyetlen olyan mondatot sem olvashattunk tőle, amiben ezért a kialakult helyzetért mást hibáztatott volna. Ő az, aki elegánsan viseli el a vereségeket és szerényen éli meg a győzelmeket.

Nézzük akkor most azt, mi várhat Szilágyira július 27-én. Először is lássuk a világranglistát, amelyen jelen pillanatban ötödik helyen áll a magyar sportoló. A listát az egyiptomi Ziad Elsissy vezeti, második helyen a grúz Sandro Bazadze, a harmadikon pedig az amerikai Eli Dershwitz áll. A negyedik egy koreai vívó, Oh Sanguk és az ötödik Szilágyi. Ettől azonban nem kell megijednünk, mert ez a lista legfeljebb iránymutató lehet, erre jó, másra nem nagyon.

Ugyanakkor, ha a Szilágyi előtt álló négy vívót megvizsgáljuk, akkor egyértelműen a grúz Bazadze tűnk a legveszélyesebb ellenfélnek.

A három évvel ezelőtti tokiói döntőben éppen őt győzte le a magyar vívó. Kettejük meccsei mindig őrületes csatákat hoznak, s talán ő az, akitől a legjobban tart a Vasas kardvívója.