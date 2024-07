Még a világ legjobban várt versenyszámaira is van eladatlan jegy Párizsban

Alig pár nappal a játékok kezdete előtt még mindig vannak jegyek, amiket nem adtak el, ráadásul olyan belépőkről van szó, amik nem a legérdektelenebb versenyszámokra szólnak. Lehet még jegyet kapni a nyitóünnepségre és a világ egyik legjobban vár eseményére, a 100 méteres síkfutás döntőjére is. A szervezők szerint még mindig 5-600 ezer jegyet nem adtak el, a férfi és női 100 méter döntőjére is van szabad jegy, pedig ezeket általában jóval korábban el szokták kapkodni.

A jegyeket 295 és 980 euró között kínáltáék, de a női döntőt is magába foglaló napra már 195 euróért is be lehet jutni. A korábbi játékokon a legtöbb szabad jegy a focimeccseken maradt meg, de ezúttal a legtöbb helyszínen még van belépő, így az úszásra, evezésre, rögbire és a tornára is.

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Artur Widak/NurPhoto

4000 jegyet nem adtak el a megnyitóra sem, amit a Szajna partján rendeznek majd, ide 90 euró volt a legolcsóbb belépő, de ennek a tízszereséért is kínálnak most jegyeket. Az árak még így is alacsonyabbak, mint mondjuk a 2012-es londoni olimpián voltak.

Londonban 250 ezer jegy maradt a szervezőkön, de többnyire ezek focimeccsekre szóltak, miközben Rióban egymillió jegyet nem sikerült eladni.

Tony Estanguet, a párizsi szervezők vezetője mindenkit megnyugtatott, hogy 8,8 millió jegyet eladtak, ezzel pedig az anyagi célokat el is érték. Azt is elárulta, hogy sok jegyet csak az utolsó pillanatban dobtak piacra, hiszen az ülésrend csak a felkészülés végére alakult ki pontosan.

Estanguet arról is beszélt, hogy nem tarja etikátlannak, hogy az olimpia idejére kétszer annyiba kerül a tömegközlekedés Párizsban, mint átlagosan, mert a helyi lakosok továbbra is régi áron vehetnek bérleteket, és valahogy ki kell fizetni, hogy a tömegközlekedés 15 százalékkal megnövelt intenzitáson pörög majd a játékok ideje alatt. A metrójegyet az eddigi 2,15 euróról például 4 euróra emelték a játékok idejére.