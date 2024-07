Még mindig nem lehet tudni, lesz-e holnap triatlon verseny

A triatlonosok három fős magyar küldöttsége úgy utazott az olimpiára, hogy a valaha volt legjobb magyar eredménnyel térjenek majd haza. Az előző olimpián Bicsák Bence az előkelő 7. helyen végzett, ezt akarják túlszárnyalni a keddre tervezett férfi, illetve a szerdai női versenyben.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a párizsi körülmények nem könnyítik meg a sportolók felkészülését. Bár július közepén kedvező hírek érkeztek a Szajna vízminőségével kapcsolatban, a múlt pénteki és szombati eső miatt megint az egészségügyi határérték fölé emelkedett a szennyező anyagok koncentrációja. Hétfő hajnalban úgy döntöttek a szervezők, hogy a vasárnapi után ismét törlik a beúszást, ez egyben azt is jelenti, hogy egyetlen edzéslehetőséget sem biztosítottak a Szajnában a férfi verseny indulói számára.

Szerencsére hétfőn napos volt az idő Párizsban, így a szervezők előrejelzése és ígéretei szerint kedden az eredetileg tervezett időpontban, reggel nyolckor, és az eredetileg tervezett helyszínen elrajtolhat a férfi egyéni verseny. Hivatalos döntést azonban csak kedden hajnalban hoznak a szervezők.

A szervezők nem ok nélkül ragaszkodtak a Szajnához, a sportág ugyanis, ahogy az egész világon, úgy Franciaországban is hihetetlenül népszerű. Szeretnék a város szívében, a lehető legjobb helyen megrendezni a triatlonversenyeket, így esett a választás Párizs ikonikus folyójára. Az úszást követően is csodálatos helyszíneken folytatódik a kerékpár és a futás, például, a Szajna hídjain és a világ legismertebb útján, a Champs Elysées-n.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Tokió, 2021. július 26. Bicsák Bence a világméretû koronavírus-járvány miatt elhalasztott 2020-as tokiói nyári olimpia férfi triatlonversenyében az Odaiba Kikötõparkban 2021. július 26-án. Bicsák Bence a hetedik helyen végzett, ezzel a sportág legjobb magyar eredményét érte el az ötkarikás játékok történetében. MTI/Czeglédi Zsolt

Az 55 férfi induló között két magyarnak szurkolhatunk. Bicsák Bence 2021-ben belopta magát a sportrajongók szívébe a bravúros tokiói szerepléssel. A 29 éves pécsi sportoló az elmúlt két hónap nagy részét a Pireneusokban töltötte magaslati edzőtáborban és saját bevallása szerint jó kedvűen és kitűnő állapotban várja a rajtot élete második olimpiáján.

Engem nagyon feldob az olimpiai hangulat, bízom benne, hogy ez a holnapi versenyzésemen is látható lesz majd. Készen állok, várom a rajtot”

– nyilatkozta Bicsák Bence.