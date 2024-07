Megvan az első magyar döntő az olimpiai úszóversenyeken

Az olimpia embertelenül kemény mezőnyében már az első úszásnak is szinte tökéletesnek kell lennie, hogy elérhető legyen a döntő. A férfi 4x100 méteres gyorsváltó pedig nem is hibázott: a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összetételű váltó az első elődöntőben a világbajnok kínaiak, a britek és az olaszok mögött. Németh az első helyen adta át a váltót Szabónak, aki megtartotta az első helyet, Jászót a második ötven méteren már többen is beérték, de Kós behozta a negyedik helyre a váltót, az olaszok mindössze 2 századdal előzték meg a mieinket. A magyar váltó 3:12.96 percet úszott.

Kós Hubert a férfi 4x100 méteres gyorsváltó elõfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában

Fotó: Derencsényi István

A második elődöntőben csak az ausztrálok, az amerikaiak és a brazilok előzték meg, így a mieink készülhetnek az esti döntőre, miközben a hazaiak a sztárúszójukkal, Léon Marchand-nal lemaradtak a fináléról.

A női váltó a 10. helyen zárt. Az egyes pályán tempózó magyarok végül ettől a rekordtól nem sokkal elmaradva, 3:37.33 perces idővel hatodikak lettek futamukban, amivel összesítésben tizedikként végeztek.