Milák Kristóf mindenkit meglepett: volt edzője elmondta az Origónak, mit ér el holnap

Milák Kristóf Tokióban még Selmeci Attila irányításával lett olimpiai bajnok, de az ötkarikás játékok után elváltak útjaik. A mester természetesen azóta is követi egykori tanítványa lépéseit, most is nézte Milák két úszását, ami alapján biztos a címvédésben.

Milák nagyon magabiztosan jutott be az olimpiai döntőbe

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Megmondom őszintén, a délelőtti előfutam volt részemről a vízválasztó, ha nem látom, hogy ilyen, viszonylag könnyen úszta azt az időt, akkor másképp ültem volna le a tévé elé a középfutamra, de láttam és meggyőzött, hogy nincs nagy baj. 1:54-es idővel lett Európa-bajnok, akik kint voltak Belgrádban, azt mondták az akkor nagyon hazavágta, elfáradt, az nem volt jó jel. Ez a délelőtti 1:53.9-es idő és az, hogy az utolsó 50-en kiengedve, viszonylag lazábban úszva ért be azt mutatta, van még benne tartalék. Ezt este be is bizonyította, kimondottan jó úszás volt, szép hosszú tempókkal. Ennél még egy jó másodperccel jobbat fog jönni szerintem, ami elég lesz az aranyhoz” – mondta magabiztosan Selmeci Attila, aki szerint Léon Marchand, a nagy rivális is javítani fog.

„A francia is komolyabban vette 1:53 5-öt jött. Ő is javítani fog, 52-vel kezdőd ideje lesz, de

Kristóf rajt-cél győzelmet fog aratni, elmegy az elején és megtartja majd az előnyét, de simán meg fogja nyerni a döntőt, 1:51 vége felé lesz az ideje.

Ez az elképzelésem, remélem, nem fogok tévedni” – tette hozzá az edző, aki az olimpia előtt még nem lett volna ennyire biztos a dolgában.

„Sok ellentmondó információ keringett, normális képet pedig csak úgy kapunk, ha látjuk is. Hogy hányszor edzett, egyedül vagy mással, hogy a saját útját járja, ez most másodlagos. Egy biztos: ha nem edz, nincs ilyen eredmény, ez edzés nélkül nem megy, akármekkora tehetség, ehhez komoly munka kellett. Edzői szemmel nem mindig szerencsés, hogy a saját útját járja, ez komoly nehézséget jelenthet az edzőnek, de jó állapotban van, bízunk benne, hogy jön a várt eredmény” – mondta Selmeci Attila.