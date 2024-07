Milák Kristóf nincs Párizsban, még az edzője sem tud semmit róla

Szerdán két nagyobb magyar kontingens is a párizsi olimpia felé vette az irányt. A férfi kézisek mellett az úszók is repülőre szálltak, utóbbiaknál azonban hiába várták a rajongók Milák Kristófot, az olimpiai bajnok nem utazott el a többiekkel Párizsba. Csütörtök reggel aztán úszók második csoportja is elutazott Párizsba, Milák Kristóf viszont most sem tartott a többiekkel, ráadásul a Magyar Nemzet információja szerint az edzője, Virth Balázs sem tud semmit a 200 méteres pillangóúszás olimpiai bajnokáról.

A világcsúcstartó úszófenomén kapcsán egy nagyobb cikkünkben értekeztünk arról, mi minden történt vele az elmúlt egy évben, hová tűnt el, miért nem lehetett szinte semmit sem tudni a felkészüléséről. Tokió olimpiai bajnoka úgy néz ki, továbbra is a maga útját járja és az úszócsapat után, valószínűleg csak a hétvégén, szombaton vagy vasárnap utazik ki Párizsba. Emellett az is igaz, eredetileg nem a szerdai, hanem a július 25-ei, csütörtöki napon repült volna. Sós Csaba szövetségi kapitány szerdán elmondta, hogy, Milák Kristóf várhatóan csak a hét végén repül Párizsba. Bízunk benne, hogy így lesz, azonban az rendkívül aggasztó, hogy Milák edzője, Virth Balázs egy hete nem tud semmi a világcsúcstartó klasszisról. Persze logikus is lehetne, hogy Milák Kristóf nem sieti el a kiutazást, hiszen a a 200 méteres pillangóúszás olimpiai címvédője egyben világcsúcstartója először csak kedd reggel fog versenyezni – a 200 pillangó előfutamaiban –, így a következő napokban nyugodtabban készülhet itthon, mint Párizsban. A példa okáért férfi vízilabdázóink is csak pénteken utaznak, ők először vasárnap játszanak. Innen nézve akár minden rendben is lehetne, de egyelőre úgy tűnik, hogy semmi sincs rendben. A Magyar Nemzet információja szerint ugyanis Milák edzője, Virth Balázs immár több mint egy hete nem látta világhírű tanítványát, ez pedig nonszensz egy olimpia kezdete előtt. Milák Kristóf megvédheti olimpiai bajnoki címét Párizsban

Fotó: AFP/Filippo Monteforte Reméljük, hogy ez csak újabb titokzatos lépés, és Milák Kristóf a hét végén megérkezik Párizsba. Majd kedden rajtkőre áll előbb az elő-, majd a középfutamban, a szerdai döntőben pedig megvédi a címét. Már csak néhány nap csupán, és eljön az igazság pillanata.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!