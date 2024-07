Milák Kristóf fantasztikusan úszott a párizsi olimpián

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A délelőtti programok közül a keddit várta szinte minden magyar a Paris La Défense Arenában rendezett medencés úszásban, hiszen három versenyszámban összesen négy magyar úszóért lehetett szorítani. A csarnok előtt már bő egy órával a kezdést megelőzően hatalmas sorok kígyóztak a nagy melegben, rengetegen voltak kíváncsiak a délelőtti programra is – köztük magyar szurkolók is, akik egyértelműen jó szereplést vártak a mieinktől. A biztonsági ellenőrzésen való nehézkes átjutás (többek között a kulacsunkba is bele kellett inni, bizonyítva, hogy iható folyadék van benne) után a menetrendet délelőtt 11 órakor a férfi 200 m pillangó előfutamai nyitották, amelyben Milák Kristóf és Márton Richárd képviselte a magyar színeket. Az első fordulóban 28 induló közül kellett a 16 fős középdöntőbe jutni, kiváló hangulat közepette, egy rövid látványshow után.

Milák Kristóf a 200 m pillangó harmadik előfutamában mutatkozott be a párizsi olimpiai játékokon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Milák Kristóf és Márton Richárd a férfi 200 m pillangóúszás olimpiai előfutamában

A kaotikus 15 hónapot maga mögött tudó, a számban világcsúcstartó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Milák Kristóf a harmadik előfutamban a négyes pályán úszott. A futamot pedig úgy várta, hogy 1:53,94 perces időeredmény volt az idei legjobbja, az előző előfutamban pedig a vb-címvédő Honda Tomoru betlizett, és csak futamutolsó lett, végül pedig ki is esett. A második előfutamot a kanadai Ilya Kharun nyerte 1:54,06-tal.

A Budapesti Honvéd SE 24 éves úszója aztán a maga futamában már az elejétől vezetett, 24,61-gyel kezdett, féltávnál pedig 53,45 volt az ideje. Végül Milák 1:23,27-es idővel kezdte az utolsó hosszt, és idei legjobbjával, 1:53,92-vel, fölényesen nyerte a harmadik futamot.

Milák Kristóf a 200 méteres pillangóúszás közben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Miután Milák az előfutamát követően a legjobb idővel rendelkezett, és már csupán egy előfutam volt hátra nyolc úszóval, így már ekkor biztossá vált az olimpiai bajnoki címvédő magyar sportoló középdöntőbe jutása, végül pedig az is kiderült, összesítésben is az övé maradt a legjobb idő.