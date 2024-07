Minden idők legjobb eredményével térne haza a magyar triatlonos csapat Párizsból

"Nagyon várom már a rajtot, a nehéz kvalifikáció után bizonyítani akarom magamnak is, hogy ott a helyem a világ legjobbjai között. Az olimpia extra erőt ad nekem, remélem az eredményen is látszik majd” – nyilatkozta a napokban új kerékpárt kapó Bicsák Bence, aki emiatt is extrán feldobott állapotban van.

Szintén bravúrosan szerepelt három évvel ezelőtt Kuttor-Bragmayer Zsanett.

Egyéniben a 12. helyet szerezte meg Japánban, ez miden idők legjobb magyar olimpiai eredménye a nők között.

"Már Tokióban is hatalmas élmény volt ott lenni és olimpián rajthoz állni. A falu hangulata is lenyűgözött, alig várom, hogy újra találkozzam a világ legjobb sportolóival” – mondta Kuttor-Bragmayer Zsanett, akit ezúttal férje, a 2000-ben és 2008-ban szintén olimpikon korábbi remek versenyző, Kuttor Csaba is elkísérhet a francia fővárosba.

Kicsi, de elszánt csapat két-harmada: balról a második Kuttor-Bragmayer Zsanett, középen pedig Lehmann Csongor áll

Fotó: Magyar Triatlon Szövetség

Az olimpiai újonc Lehmanm Csongor is komoly tervekkel utazik Párizsba, miután tavasszal harmadik lett a világbajnoki sorozat olaszországi állomásán, július közepén pedig megnyerte a tiszaújvárosi világkupát.

Gyermekkori álmom válik valóra, hogy olimpián vehetek részt. Jelenlegi álmom pedig az, hogy az olimpiai futamon ki tudjam hozni azt, ami bennem van. Ha ez sikerül, akkor elégedett leszek

– árulta el Lehmann Csongor, akinek édesapja, egyben edzője, Lehmann Tibor (ugyancsak kiváló korábbi triatlonos) kiemelte, hogy a magyarok a világ legjobbjai közé tartóznak az elképesztő ütemben fejlődő sportágban.

Nagy megtiszteltetés, hogy részese lehetek ennek a kétéves, megfeszített tempójú "utazásnak", mely most Párizsban lezárul és végre személyesen is átélhetem az olimpiai élményt.

Biztos vagyok benne, hogy versenyzőink jól felkészültek, legjobb tudásuk szerint fognak teljesíteni és óriási örömet fognak okozni a magyar szurkolóknak

– nyilatkozta Lipták Tamás, a hazai szövetség szakmai igazgatója.

Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke, hangsúlyozta, büszke arra, hogy ilyen kvalitású triatlonosok képviselik Magyarországot Párizsban.

A triatlon futamok kiemelt figyelmet kapnak a párizsi olimpián. A város legszebb és egyben legismertebb részein, a Szajnában, illetve a folyó partján, a Szajna feletti hidakon és a világ egyik legismertebb sugárútján, a Chamsp Élysées-n jelölték ki a pályát. Olyan „díszletek” között versenyezhetnek a triatlonosok, amilyenről más sportágak képviselői talán még álmodni sem mernek.