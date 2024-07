Soha nem látott, őrült krimi kellett Muhari Eszter olimpiai bronzérméhez

De azért ebben tényleg érdemes egy kicsit belegondolni.

Muhari Eszter hónapokkal korábban hazajött Amerikából azért, hogy nagy álmát, az olimpiai szereplést elérje. Napok tucatjai teltek el úgy, hogy úgy tűnt: erre semmi esélye.

Pedig akik ismerték őt, tudták, hogy soha semmit nem ad fel. Édesapja 2016-ban azt mesélte, hogy az első érmét napokig nem akarta levenni a nyakából. Már tinédzserként sok nagy dobása volt, de amikor 2019-ben a budapesti vívó-világbajnokságon úgy került fel 16 évesen a főtáblára, hogy - többek között - a 2012-es londoni olimpia egyéni győztesét, az ukrán Jana Szemajkinát is legyőzte. "Este a szállásunkon nem nagyon tudtam elaludni, eléggé stresszeltem, és a tévében a vizes vb-ről műugrást néztem, hogy eltereljem a gondolataimat a vívó-vb-ről. Reggel is izgultam a bemelegítésnél, utána elmentem kicsit sétálni, ami megnyugtatott, ám azt nem hittem volna, hogy a londoni olimpiai bajnokot is legyőzöm.

A 2013-as budapesti vb-n ugyanitt, a BOK-csarnokban még önkéntes voltam a zászlóvivőknél, én vittem az azerbajdzsáni zászlót, de már akkor az járt a fejemben, milyen király lenne egyszer majd a páston lenni egy vb-n. Hát most minden nagyon király!"

Öröm és boldogság Muhari Eszter módra

Így beszélt 2019-ben az akkor még tinédzser magyar lány. S mit mondott most, az olimpiai bronzérem megszerzése után?

„Nagyon sokat kellett fejben dolgoznom, hiszen sokáig bizonytalan, hullámvasútszerű volt az olimpiai indulásom, de hónapok óta ezen dolgozom, és a vívásnak ez az egyik kulcsa.

A bronzmeccs végén [14-14-nél] kinéztem az edzőmre, és megadta nekem az önbizalmat ahhoz, hogy merjek támadást indítani, és ezzel az elmúlt 13 év munkája kifizetődött

– nyilatkozta Muhari Eszter, aki egyfajta elégtételnek is fogta fel ezt az eredményt. – Nem azt mondom, hogy a csúcsra értem, de megfeleltem a saját elvárásaimnak ezzel az éremmel. Végre leesett egy kő a szívemről, és már abbahagyhatom a koncentrációt.

Egész nap figyelni kellett, nehogy elveszítsem a fókuszt, akár egy-egy kimosolygással, érzelemnyilvánítással.

Édesanyám és édesapám is itt van, velük ünnepelhetek, mert szerencsére meg tudtam győzni őket, hogy jöjjenek ki, még ha nagyon izgulósak is."