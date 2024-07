Az utolsó percben dőlt el Muhari Eszter olimpiai elődöntője

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

2016-ban Szász-Kovács Emese (akkori nevén Szász Emese) volt eddig az utolsó, aki magyar női párbajtőrözőként utoljára olimpiai elődöntőbe jutott vívásban. 2024-ben Muhari Eszter szintén elérte ezt a bravúrt. A Kun Anna eltiltása miatt Párizsba utazó, 21 éves tatabányai tehetség élete első olimpiáján két kínai és egy dél-koreai vívót győzött le a négy közé kerülésért megtett úton, ráadásul a világranglista-9. magyar párbajtőröző egyik asszójában sem kapott tíznél több tust, miközben ő mindig elérte a tizenötöt.

Muhari Eszter parádés vívással jutott elődöntőbe a párizsi olimpiai játékokon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Muhari Eszter francia vívóval csapott össze az olimpiai döntőért

Muhari Eszter a második elődöntőben lépett pástra szombaton este a párizsi Nagy Palotában (Grand Palais), az ikonikus épületben pedig már a sportolók pásthoz jutásának is megadták a módját a szervezők: egy hosszú lépcsősor tetejéről sétáltak a helyükre. A közönség nagy része nem a magyar vívó mellett állt, ugyanis a csapatban négyszeres Európa-bajnok, francia Auriane Mallo-Breton volt az ellenfele, aki hatalmas buzdítást kapott a hazai szurkolóktól, akik egész nap alaposan kitettek magukért.

Muhari Eszter az olimpiai döntőért francia vívó ellen lépett pástra

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az elődöntőben tapogatózva kezdtek a felek, így egypercnyi tuscsend után jött is a páros figyelmeztetés. Az első játékrész folytatásában már jöttek a tusok, 1-0-s hátrány után 2-1-re és 3-2-re is Muhari vezetett, így mehettek szünetre a vívók. A második három perc elején megszületett az első együttes találat, majd Mallo-Breton 4-4-nél egyenlíteni tudott, és 6-5-nél a vezetést is visszavette. Muhari Eszternek azonban volt válasza, így a záró játékrész kezdetére 6-6-os állással fordultak a felek.

Ezt a harmadot Mallo-Breton kezdte jobban, videózás után a magyar párbajtőröző sárga lapot is kapott, majd először volt két tus a különbség az asszó során, amikor a francia 8-6-os előnyben volt. Sőt, ezután egy-egy további szúrással 9-6, majd 10-6 lett, így másfél perccel a vége előtt egyre nehezebbé vált Muhari dolga. Az újabb bravúr viszont már nem jött össze, a francia sorra adta a tusokat a veszítenivaló nélkül támadó magyar vívónak, és noha 6-12-es állás után elkezdett zárkózni, már nem sikerült az egyenlítés: 15-9-cel a francia jutott fináléba.