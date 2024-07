Németh Nándor drámája a fantasztikus úszása végén

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A 100 m gyorson idén világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar úszó, Németh Nándor a fő számában nagyszerűen teljesített kedden. A BVSC 24 éves sportolója az előfutamból 47,93 másodperces idővel negyedikként, a középdöntőből pedig 47,61-gyel harmadikként jutott be a másnapi fináléba. Németh Nándor elsősorban az idején szeretett volna tovább javítani (az egyéni csúcsa 47,49, Milák Kristóf országos rekordja 47,47 volt a futam előtt), de egyben egy esetleges olimpiai éremért is vízbe ugrott szerdán este. A Paris La Défense Arena majdnem telt házas közönsége szinte teljes egészében Maxime Grousset-ért szorított, de a világcsúcstartó Pan Csan-le (kínai), a budapesti világbajnok David Popovici (román) és az tokiói ezüstérmes Kyle Chalmers (ausztrál) is óriási ellenfélnek számított – Németh a hármas pályán úszva próbált meg csodát tenni az este utolsó döntőjében, az úszás királyszámában. Csodát, ugyanis ebben a versenyszámban utoljára 1948-ban, Kádas Géza szerzett olimpiai érmet Magyarországnak.

Németh Nándor és a 100 méteres gyorsúszás olimpiai döntője zárta a napi programot Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Németh Nándor a hármas pályán úszott a férfi 100 m gyors olimpiai döntőjében

Németh Nándor az első 50 métert 22,90 másodperc alatt teljesítette, és ezzel ötödikként fordult, de teljesen együtt volt a mezőny. Végül Pan a saját világrekordját 4(!) tizeddel megjavítva, 46,40-es idővel győzött, mögötte Chalmers 47,48-cal ezüst-, Popovici 47,49-cel bronzérmes lett. Németh Nándor 47,50-nel negyedikként zárt, azaz egyetlen századdal maradt le az olimpiai dobogótól.

