Két magyar vereség - nem lesz érmesünk a női kardvívásban

Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Szűcs Luca és Márton Anna - a női kardvívásban a legjobb nyolc közé bejutó két magyar vívó elkerülte egymást a negyeddöntőben, iszont a lehető legnehezebb ellenfeleket kapták a négy közé jutásért zajló harcban. Szűcs a francia Sara Balzer ellen lépett pástra, míg Márton Annának a szakág talán legnagyobb neve, az ukrán Olga Harlan jutott. Ha mindketten továbbjutnak, akkor egymás ellen vívnak az elődöntőben, ez pedig azt jelentené, hogy egy magyar érmese biztosan lenne ennek a szakágnak.

Mivel az összes negyeddöntőt azonos időben rendezték, nekünk is egyszerre két pástot kellett figyelnünk a Grand Palais-ban. Márton Annának sajnos semmi esélye nem volt Harlan ellen, aki nagyon erősen kezdett, 6-0-ra is vezetett, majd ezt az előnyt végig tartotta az urkán. Harlan végül 15-7-re nyert és simán jutott be a legjobb négy közé.

Szűcs Luca nem jutott be a legjobb négy közé Párizsban.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Szűcs-Balzer csörte sokkal szorosabban alakult. Az elején a francia lány vezetett, de aztán Szűcs megfordította a csörtét. A végjátékba 11-11-nél érkeztek meg a vívók. Sajnos, Szűcs ezt a terhet már nem bírta el, 15-12-re kikapott és kiesett.

Ezzel eldőlt, hogy a nő kardvívás egyéni versenyében nem lesz magyar érmes a párizsi olimpián.