Koch Máté (párbajtőrvívás) - nagytörő álmai lehetnek

A világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó, Koch Máté a Vasas versenyzőjeként vág neki a párizsi olimpiának, méghozzá jó esélyekkel. A többszörös magyar bajnok versenyző élete eddig legnagyobb sikerét egyértelműen a tavalyi, 2023-as milánói olimpiai kvalifikációs világbajnokságon érte el, amikor a döntőben az olasz Davide Di Verolit legyőzve aranyérmet nyert. Érdekesség, hogy ezt megelőzően 2019-ben avattak magyar győztest ebben a szakágban, akkor, Budapesten Siklósi győzött.

Koch Máténak meglesz az olimpai aranyérem is?

Fotó: Andreas SOLARO / AFP

"Nagyon durva még kimondani is. Nem tudom feldolgozni, hogy világbajnok vagyok, de szenzációs élmény.

Kicsit megleptem magamat is, hogy egész nap nem stresszeltem, magabiztosan vívtam, elengedtem az akciókat. Ma minden összejött, és a döntőben vissza tudtam vágni az Európa-bajnoki vereségért Di Verolinak, ráadásul hazai pályán. Nagyon örülök, hogy világbajnok lettem" - mondta az aranyérem megszerzése után Koch, utalva arra, hogy a plovdivi Eb-n a legjobb 32 között kikapott a későbbi aranyérmestől.

A 24 éves Kochnak az olimpián is nagytörő álmai lehetnek majd, ebben benne lehet az aranyérem is, de egy dobogós helyezés is a pályafutása eddigi legnagyobb sikerét jelentené, hiába nyert már vb-címet is.

Kopasz Bálint (kajak) - a nagy magyar aranyesélyes

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozót, Kopasz Bálintot talán senkinek sem kell bemutatni Magyarországon. A 27 éves sportoló - akinek a szülei szintén kajakversenyzők voltak, az edzője pedig az édesanyja, Demeter Irén - már ilyen fiatalon megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, Algyő díszpolgára is, de többször volt az év magyar kajakozója is.

Kopasz Bálint továbbra is a világ előtt jár

Fotó: MTI Fotó: Kovács Tamás

Az eredménylistáját elnézve pedig ez nem is csoda. A 2020. évi nyári olimpiai játékokon - amelyet a koronavírus miatt egy évvel elhalasztottak - 2021. augusztus 3-án K-1 1000 méteren olimpiai bajnok lett, de többszörös világ, - és Európa-bajnok is.

„Főleg ezer méteren nagyon fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is a topon legyek. Talán karrierem utolsó nagy formáját fogom hozni Párizsban, ez a fő célkitűzésem,

úgyhogy, mindent bele fogok adni, és a lehető legkomolyabban fogok koncentrálni a felkészülésre az olimpiáig hátralévő időben. Másképp nem lehet megcsinálni, hogy majd egy fantasztikus pályát menjek ezer méter egyesben” – mondta Kopasz Bálint az NSO Tv-nek a májusi szegedi kajak-kenu Eb-n.