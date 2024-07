Az MTK klasszisa - aki bronzérmet nyert a tokiói játékokon - a 32 között a román Alex Crettel találkozott, akit legyőzött eddigi egyetlen összecsapásukon, a tavalyi Európa-bajnokságon. Második csatájukra a Mars-mező Arénában került sor, ahol a román csegáncsozó kezdett jobban, kétszer is földharcra kényszertette Tóthot, akit egy perc után meg is intettek - számolt be róla az MTI.

A magyar dzsúdós egy remek válldobást indított, de nem tudta továbbvinni az akciót, viszont Cret is megkapta a figyelmeztetést. Az alapidő lejárta előtt megint Tóthot intették, majd jöhetett az aranypontig tartó ráadás. A hosszabbításban a román cselgáncsozó volt aktívabb, ami szűk másfél perc elteltével újabb figyelmeztetést ért a magyar versenyző számára, és a harmadik intés már a leléptetését jelentette.

Tóth Krisztián számára így nem sikerül a történelmi bravúr, pedig továbbjutása esetén esélye lehetett volna rá, hogy első magyar cselgáncsozóként két különböző olimpián is érmet nyerjen.

Tóth Krisztián drámai meccsen esett ki

Fotó: AFP

A nőknél az Eb-bronzérmes Gercsák Szabina nem találta a fogást ausztrál riválisán, Aoife Coughlanon, és két perc elteltével már két intésnél tartott. Így jutottak el a hosszabbításig, amelyből 13 másodperc telt el, amikor Coughlan egy hátsó gánccsal földre vitte Gercsákot, ezzel pedig nyert.

Nagyon nehéz mérkőzés volt, erre is számítottam, mert az ausztrál lánynak olyan a testalkata, ami nem túl kedvező számomra.

Alacsonyan van a súlypontja, ilyen versenyzők ellen mindig nehéz egy olyan magas lánynak, küzdeni, mint én vagyok. Próbáltam azt a taktikát alkalmazni, amit az első összecsapásunkon, majdnem összejött" - nyilatkozott a kiesés után Gercsák Szabina.

Kapcsolódó cikkek