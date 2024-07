Mészáros Krisztofer tornászként lesz ott Párizsban

Fotó: AFP

Az egyetlen férfi tornászunk, Mészáros Krisztofer ha mind a hat szeren jó teljesítményt nyújt, akkor bejuthat a legjobb 24 közé, sőt, talán a top10-be is. Talajon a szerenkénti döntőbe is bekerülhet, ha jól alakulnak a dolgok (értsd: rosszul alakulnak a vetélytársaknak!) akkor talán korláton is ott lehet. Krisztofer nyújtón és lólengésben is jó, csakhogy ezeken a szereken nagyon erős a mezőny.

Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztikában a májusi budapesti Európa-bajnokságon labdával ezüstérmet szerzett.

Ez valószínűleg pályafutása legjobb eredménye lesz a minden szerrel egyaránt remekül dolgozó hölgynek, aki felnőtt karrierje során az 59. helyről indulva jutott el a kontinens élmezőnyébe. Viszont még innen is eléggé messze van az olimpiai dobogó.

Az elveszőben lévő sportágaink közé kell sorolni az atlétikát is, hiszen a 20 fős csapattól maximum egy érmet remélhetünk. Ez nem túl szívderítő, de a negyven olimpiai érem (és a 10 arany) ellenére sem voltunk soha nagyhatalom ebben. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy az atlétikába érkezik a világ legtöbb országából sportoló, egy-egy verseny során nemcsak a zászlók felismeréséhez kevés egy egyszerű érettségi bizonyítvány, de átlagos földrajzi ismeretekkel rendelkező ember több résztvevő lakhelyét sem tudja biztonsággal elhelyezni a földgömbön. Természetesen nem hangzik jól, hogy egy hazai világbajnokság után egy évvel, ekkora létszámú csapat esetében ennyire szerények az elvárások, de sajnos ez a realitás. A futószámokban régen volt esélyünk utoljára komoly sikerre. Mikor volt az, amikor egy olimpián Dáni Nándor 800-on második lett, Szokolyi Alajos 100 méteren és Kellner Gyula a maratoni távon harmadik? Pontosan megmondható: 1896-ban, vagyis 128 évvel ezelőtt. Ma már szinte hihetetlen, hogy 1952-ben a 4x100 méteres váltónk harmadik lett, 1956-ban Kovács József 10.000-en második. A legendás Rózsavölgyi István is már 64 évvel ezelőtt szerzett bronzérmet.

Az ugrószámokban aratott sikerek is régen voltak. Csák Ibolya magasugrásban 1936-ban, Gyarmati Olga távolugrásban 1948-ban nyert olimpiát.

Számunkra a dobószámok kecsegtettek mindig a legtöbb reménnyel! Öt férfi kalapácsvető aranyérem mellett Németh Miklós révén van egy gerelyhajító bajnoki cím az uraknál, Németh Angéla révén a hölgyeknél, és Bauer Rudolfnak köszönhetően egy diszkoszvető aranyat is elkönyvelhettek elődeink. Utóbbit 124 éve, 1900-ban. Amennyiben a kalapácsvető Halász Bence érmet szerez, Kozák Luca vagy Kerekes Gréta döntős lesz 100 gáton, esetleg hétpróbában Krizsán Xenia pontszerző hely közelében végez már elégedett lehet mindenki.