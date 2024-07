Szilágyi Áron olyat tehet, amit soha még senki nem ért el

Koch Máténak meglesz az olimpai aranyérem is?

Fotó: AFP

A víváshoz hasonlóan az úszás is minden újkori nyári olimpián műsoron volt. Ki ne tudná, hogy Magyarország első két olimpiai aranyát egy úszó, Hajós Alfréd szerezte? Talán azt is tudják sokan, hogy a negyediket és az ötödiket is úszó, Halmay Zoltán, 1904-ben, St. Louisban.

Három éve sokan mondták, hogy az egész olimpiai csapat legnagyobb aranyesélyese egy úszó: Milák Kristóf. Ő be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, 200 pillangón olimpiai bajnok lett, sőt a szám rövidebb távján második. Rajta kívül a hosszútávúszó, Rasovszky Kristóf tudott még másodikként célba érni. Idén mindketten ott lesznek az olimpián, előbbi 24 éves, utóbbi 27, vagyis joggal reménykedhetünk abban, hogy megismételhetik három évvel ezelőtti teljesítményüket. Rasovszky esetleg túlszárnyalja, és ha Kós Hubert hozza a tőle elvárhatót (esetleg két távon is), akkor úszóink négy arannyal teszik boldoggá a magyar szurkolókat.

Utópisztikus vágy?

Nem, de nyilván tudjuk: nem lesz így. Pedig a már nem teljesen fiatalok emlékezhetnek rá, hogy 1992-ben egy másik nyugat-európai olimpia előtt így kalkuláltunk: Egerszegi nyer hármat, Darnyi kettőt, aztán vettünk valamit rágcsálni, meg inni, majd hátra dőltünk és számoltunk: 1-2-3-4-5! Csak az uszodából!