Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Por, kosz és káosz. Ez jellemzi Párizsban a Champ-de-Mars Aréna környékét. Ebben a csarnokban kezdődnek meg szombaton az olimpia judoversenyei. Ez a sportág Franciaországban roppant népszerű. Az egyetemes cselgáncssport egyik legnagyobb alakja, a francia Teddy Riner a szupernehézsúlyban tör újabb aranyéremre.

Egy nappal a cselgáncsküzdelmek előtt így néz ki a helyszín Párizsban

Fotó: NurPhoto via AFP

Gondolnánk tehát, hogy a judo errefelé óriási becsben van tartva. Ez tévedés. A csarnok mellett zajló építési munkálatok még mindig tartanak. Csütörtökön éppen az volt a probléma, hogy a feltámadó szél az építési port befújta a tatamira. Ha nem az olimpiáról lenne szó, röhögni lehetne ezen a híren, így csak sírni lehet, de azt nagyon.

Stéphane Nomis, a Francia Judo Szövetség elnöke csütörtökig bírta megszólalás nélkül. A francia sportvezető biztosan úgy volt vele, hogy az utolsó pillanatban úgyis megoldódik minden. Amikor látta, hogy nem, riadót fújt. Ezt mondta:

A tatamit belepte az építési por, mindent ki kellett cserélni. Mindezt kedden meg is tettük.

Tegyük hozzá, hogy mindehhez az is kellett, hogy a világszövetség magyar-osztrák-román elnöke, Marius László Vizer az asztalra csapjon. Ő már napokkal korábban jelezte, hogy ami Párizsban a judoterem környékén van, az tűrhetetlen. A tekintélyes sportvezető nem kertelt, azt mondta, hogy ez a csarnok nem áll készen az olimpiai versenyek megrendezésére.

Építkezés, por, kosz, káosz Párizsban a judocsarnok mellett

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Mivel a cselgáncsozók eleve zokni és cipő nélkül, mezitláb küzdenek, nagyon nem mindegy, milyen állapotan vannak a szőnyegek. De nem csak ez volt a probléma. Kiderült, hogy

a melegítő terem és a szőnyegek között a sportolóknak 10 percet kell sétálniuk, ami szintén meghökkentő, s példátlan ezen a szinten.

Párizs amúgy minden évben otthont ad a cselgáncsozók Világkupa versenyének, csakhogy ezeket nem ebben a csarnokban, hanem a Bercy Sportpalotában rendezik. Most azonban ezt nem lehet megtenni, mert a Bercy-ben az olimpiai tornaversenyeket rendezik meg. Ezért is kellett ebbe a csarnokba vinni a judo eseményeit.

Mindez jól jellemzi azokat az állapotokat, amelyek a párizsi olimpiát övezik.

Az egésznek olyan jellege van, mint egy dzsemborinak. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha nem egy olimpiáról lenne szó. A francia sajtó egy része egyelőre kivár, de azért már megjelennek olyan cikkek is, amelyek kritizálnak. A versenyzők és a sportvezetők közül is egyre többen emelik fel a szavukat a lehetetlen állapotok miatt.