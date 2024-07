A párizsi Grand Palace, az olimpiai vívóversenyek helyszíne

Párizsban az egyes helyszínek közötti távolságok igen nagyok, s a szervezők - az olcsó olimpia jegyében - szinte alig építettek fel új létesítményeket.

A vívásnak otthont adó patinás Grand Palace-ben már az 1924-es olimpián rendeztek versenyeket.

A közlekedést szinte 100 százalékban a metrók és az autóbuszok biztosítják, azaz ezen az olimpián a szervezők igyekeztek teljesen redukálni a shuttle-járatokat. Kissé komikusnak hat, hogy a rendezők a sportolóknak is azt ajánlották, hogy az egyes helyszínekre ők is metrókkal utazzanak. (Most képzeljük el, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, Szilágyi Áron reggel felkel, a hátára veszi a felszerelését és elindul a Grand Palace felé.) Az egyes küldöttségek így kénytelenek voltak buszokat bérelni, hogy a sportolók szállítását megoldják.

A repülőgépen amúgy együtt utaztunk a 38-szoros válogatott egykori kézilabdázóval, Rosta Istvánnal, aki játékosként soha nem járt olimpián, de most az M4 Sport szakértőjeként dolgozik majd a francia fővárosban.

A magyar női kézilabda-válogatott és Kuczora Csenge is pályára lép csütörtökön az olimpián

Ő úgy köszönt el tőlünk, hogy viszontlátásra Lille-ben, ami azért lenne nagyszerű dolog, mert akkor valamelyik magyar kéziválogatott bejutna az olimpián a legjobb nyolc közé - hiszen ennek a sportágnak a negyeddöntőit már nem Párizsban, hanem Lille-ben rendezik meg. Ami a kézilabdát illeti: a magyar olimpiai csapat éppen ebben a sportágban kezdi meg a játékokat,

hiszen július 25-én, egy nappal a nyitóünnepség előtt már magyar-francia női mérkőzést rendeznek a South 6 Arénában, Párizsban.

A kissé szokatlan húzásra azért volt szükség, mert a csapatoknak a Lille-be való átköltözéshez kell egy plusz nap, amit csak úgy lehetett beilleszteni az olimpia műsorába, ha a kézilabdatorna a szokásosnál korábban kezdődik el.

Két nappal az olimpia előtt az egyes csapatok ház táján elég feszült a hangulat. A belga sportolók közül többen koronavírussal bajlódnak, ezért el sem tudtak utazni a francia fővárosba. A pénteki megnyitó ünnepség előtt két nappal pedig

az ott fellépő táncművészek robbantottak kisebb bombát, amikor bejelentették, hogy akár sztrájkra is képesek lesznek a nyitóünnepség idején.

A táncosok elmondása szerint embertelen körülmények között kellett készülniük a nyitóünnepségre.