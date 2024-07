Rendfenntartók járőröznek a Champs-Élysées-n is, illetve a forgalmasabb helyeken, turistalátványosságoknál, és az egyre nagyobb területet lefedő lezárások, elkerítések csomópontjaiban.

Egy nap alatt is jelentősen változott a helyzet a várost kettészelő folyó mentén, mert míg szerdán még hellyel-közzel meg lehetett közelíteni a Szajnát - bár az alsó rakpart jelentős része már akkor is le volt zárva azon a szakaszon, amelyen a megnyitón a hajók közlekedni fognak -, csütörtökre a felső partszakaszokat is elkerítették.

Rendőrök lepték el a francia fővárost

Fotó: NurPhoto via AFP

Az átengedő részeken a rendfenntartók többnyire visszafordítják az érkezőket, és csak azokat hagyják továbbmenni, akik valamilyen jogosultsággal rendelkeznek, illetve igyekeznek készségesen tájékoztatni az érdeklődőket, hogy merre lehet eljutni a tervezett céljukhoz, vagy egyáltalán megközelíthető-e az.

Az Eiffel-torony és a Mars-mező, a Concorde tér, valamint a Nagy Palota és a III. Sándor híd környéke is szinte teljesen el van kerítve.

Akárcsak a Trocadéro kert, ahova hatalmas mobillelátókat húztak fel a megnyitóra. A mögötte, fölötte lévő Chaillot Palotánál már nem lehet kimenni a terasz szélére fényképet készíteni az Eiffel-toronnyal a háttérben, a Trocadéro téren pedig a metróállomást is lezárták a jövő pénteki megnyitó végéig.

Már el vannak kerítve az olimpia helyszínek

Fotó: NurPhoto via AFP

Az emberek a lezárásokkal, elkerítésekkel szembesülve kérdezgetik a rendfenntartókat, merre mehetnek tovább, de nem mindig kapnak, kaphatnak érdemi információt az egyébként készséges és udvarias csendőröktől, mert azok közül sokan vidékről érkeztek. Egy ilyen ponton az MTI érdeklődésére egyikük azt mondta, társaival reggel jöttek Clermont-Ferrand-ból erősítésnek, így nem tud segíteni abban, hol a legközelebbi nyitva lévő metróállomás.

Az ugyancsak kerítésekkel elzárt Tuileriák kertjét csak középen lehet átszelni, néhányan azonban az elzárt területre is bemehettek.

Az ott posztoló csendőr azt a felvilágosítást adta, hogy az Orangerie nevű múzeumba látogatókat engedte be.

A biztonságra nemcsak a parton ügyelnek a rendfenntartók, és tesznek meg vélhetően mindent majd a nagy tömeget megmozgató megnyitó napján is, hanem az érintett folyószakaszon is.