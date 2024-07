Miért robbantak ki sorban botrányok a magyarok legfontosabb olimpiai sportágaiban?

Balról a harmadik fotón a viták célkeresztjében szereplő Decsi Tamás. Fotó: Andreas SOLARO / AFP

Decsi Tamás kapcsán pedig azért lángolt fel a szakmai vita, mert a magyar ranglistán mindössze a 35. helyen állt tavasszal, míg egy feltörekvő tehetség, Rabb Krisztián a harmadikon; a világranglistán ugyanez az arány Rabb 48., Decsi 52. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy Rabb a 2023-2024-es idényben sokkal jobb eredményeket tudott felmutatni, mint 41 éves társa, akkor már joggal merülhet fel a kérdés, nem kellene-e a Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Szatmári András trió mellé negyediknek a csapatba a fiatal vívót betenni? Persze ennyire itt sem egyértelmű a helyzet, mert Decsi Tamás, ha lehetőséget kap a csapatban, akkor élni is szokott vele, nem afféle töltelék ember.

Plusz, azt se felejtsük el, vajon mennyire jó ötlet egy összeszokott négyest pár hónappal az olimpia előtt megbontani úgy, hogy ilyen indulatos vitákat generálnak körülöttük?

Ezzel a háttértörténettel jutottunk el a júniusi, bázeli Európa-bajnokságra, amelyen a sérüléséből otthon lábadozó Szatmári András helyett a fent említett Rabb Krisztiánnal aranyérmes lett a kardcsapat, azaz a Szilágyi, Decsi, Gémesi és Rabb kvartett. Az igazi csavar pedig ezután következett. Decsi András ugyanis a 2023-ban világbajnoki aranyérmet nyert négyes névsorát adta le, hogy velük menne a párizsi olimpiára (Szilágyi, Gémesi, Szatmári és Decsi), azonban Boczkó Gábor felülbírálta a szakmai döntését és pont az öccsét, Decsi Tamást húzta ki a névsorból és Rabb Krisztiánt tette be a helyére.

Decsi András, aki a csapat mellett az egyéniben is induló Szilágyi Áron mestere is, azt mondta erre, hogy:

az elnökség döntése sérelmes, számomra elfogadhatatlan, ezért lemondok".

Így egy hónappal az olimpia előtt egyrészt az összeszokott kardcsapat szétbomlott, másrészt az őket irányító edzőtől is ebúcsúzhattak. Decsi azt is hozzátette, hogy ettől még az egyéniben is induló Szilágyi mestere marad, de azt is elmondta, a háromszoros olimpiai bajnokot hidegzuhanyként érték a történtek. Persze Szilágyi Áronról tudjuk, egy rendkívül összeszedett versenyző, akit nehéz kizökkenteni, erről árulkodik a döntést követően kitett Facebook-posztja is, amelyben leírja, hogy a célok változatlanok, és dolgoznak tovább Párizsra készülve.