Bravúrgyőzelemmel kezdték a napot a magyar vívók az olimpián

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A magyar vívók a párbajtőröző Muhari Eszter révén már egy bronzéremmel várhatják az olimpia folytatását, amely hamar el is érkezett, hiszen a második nap délelőtti programjában az Európa Játékok-ezüstérmes női tőröző, Pásztor Flóra lépett pástra a magyarok közül. A Törekvés Sportegyesület 26 éves sportolója a legjobb 32 között az egyéniben világbajnoki ezüst- és bronzérmes, világranglista-10., amerikai Jacqueline Dubrovich ellen vívott a Nagy Palota (Grand Palais) piros pástján. Az 1900-as világkiállításnak is már otthont adó ikonikus épületben ismét kiváló volt a hangulat, annak ellenére, hogy a 2022-es világbajnok, francia Ysaora Thibus (Pásztor Flóra tokiói legyőzője) éppen Pásztorék asszója előtt, az első körben búcsúzott.

Már délelőtt szinte teljesen megtelt az olimpiai vívóversenyeknek is otthont adó Nagy Palota

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Fordulatosan alakult az asszó, Pásztor Flóra adta az első találatot, majd kettőt az amerikai, kettőt a magyar, hármat az amerikai, így 5-3-as Dubrovich-vezetésnél volt először két tus a különbség. Majd Beliczay Sándor tanítványának pillanatai következtek, 6-5-re fordított, az első játékrész végén mégis 7-6-os amerikai előnynél vonulhattak pihenőre a felek.

A második három percben folytatódott a hektikusság: egy tus itt, egy tus ott, érvénytelen találat alig volt bármelyik oldalon. Pásztor 7-7-nél, 8-8-nál és 9-9-nél is egyenlített, majd 11-9-nél először vezetett ő két tussal. Sőt, Pásztor Flóra annyira belelendült, hogy a következő tus is az övé volt, a lelátóról pedig egyre több magyar biztató szó hallatszott be az irányába, amikor éppen a franciák nem voltak eksztázisban Eva Lacheray sikere miatt.

Pásztor Flóra továbbjutott a párizsi olimpiai játékokon

Dubrovich feljött 13-11-re, majd Pásztor sárga lapot kapott, így kezdődött meg az asszó utolsó harmada. A magyar tőröző aztán a záró harmad elején tust adott, amelyet a videózás megerősített. Ezt több érvénytelen találat követte mindkét oldalról, és ugyan az amerikai még szépíteni tudott,

Pásztor végül 15-12-re győzött, így bravúros teljesítménnyel továbbjutott.

A nyolcaddöntőben Pásztor Flóra kanadai ellenféllel mérkőzik meg, vasárnap délután 14:05-től.