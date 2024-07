Július 26. és augusztus 11. között 10 500 sportoló méri össze majd az erejét és tudását a 33. nyári olimpiai játékokon Franciaországban. Párizsban olyan versenyzők is rajthoz állnak, akiket korábban valamilyen doppingolással kapcsolatos bűntetten értek, ráadásul olyan nevek is szerepelnek a 105 fős listán, akik korábban olimpiát vagy világbajnokságot nyertek.

Az adatok alapján a legtöbben az atlétikában, súlyemelésben és a lovas sportokban doppingolnak, de érdekes módon a teniszben is többen élnek tiltott szerekkel. A lista kapcsán akad néhány ismert név, akiket korábban doppingoláson értek, de később újra versenyezhettek.

A romániai tenisz sztár, Simona Halep, aki megnyerte korábban a wimbledoni versenyt és a Roland Garrost is, négyéves eltiltást kapott a 2022-es US Open után tiltott szerek használata miatt, ugyanakkor a büntetését később kilenc hónapra mérsékelték. Ruth Jebet 2016-ban aranyérmet nyert Rióban 3000 méteres akadályfutásban, mellesleg világrekordot is futott korábban, EPO használat miatt négy éves eltiltást kapott 2018-ban.

Simona Halep is doppingolt korábban.

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Életre szóló eltiltás?

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2011-ben elbukott egy pert a Svájcban székelő Nemzetközi Sportdöntő Bíróságon (CAS), így nem tilthatta el egy életre azokat a sportolókat, akik doppingoltak. Ahogy az ítélet is kimondta: "A büntetés mértéke a bűntett mértékére reflektáljon". Így

a NOB kénytelen volt elfogadni, hogy bizonyos időt követően azok a versenyzők, akik tiltott szereket vagy kiegészítőket használtak, újra rajthoz állhassanak.

Ezzel az volt az alapvető probléma, hogy a visszatérés után ezek a sportolók izomzat és egyéb szempontból előnyben lehetnek a többiekkel szemben, a korábbi doppingolásuk miatt.

Az is igaz, a szervezet mindent megtesz azért, hogy kiszűrje a vétkes sportolókat, idén március és június között több mint 80 000 ellenőrzést hajtottak végre az olimpia előtt.