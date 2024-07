Előbb a párizsi olimpia megnyitóját mosta el részben az eső, aminek is köszönhetően a Szajna vízminősége miatt halasztani kellett a triatlonversenyeket, most pedig a nagy meleg és a viharok miatt adtak ki riasztást. A sportolók jégmellényt viseltek, a nézők pedig kézi ventilátorokat vittek magukkal, miközben megérkezett a hőhullám az olimpia helyszínére. A hőmérséklet várhatóan eléri a 35 Celsius-fokot is a napokban, Párizsra és a környező területekre hőségriasztást is kiadtak.

A fővárosban sárga riasztás van érvényben, Bordeaux-ban és Lyonban pedig már narancssárga. A vitorlásversenyek a dél-franciaországi Marseille-ben, a Földközi-tenger partján zajlanak, ahol a versenyzők jégmellényt viseltek, hogy megpróbálják átvészelni a hőséget.

Eközben Párizsra és a környező elővárosokra is viharriasztást adtak ki, helyi idő szerint 18:00 órától várják a heves zivatarokat.

A keddi napon sok sportversenyt rendeznek majd a szabad ég alatt, a férfi labdarúgó-tornán spanyolok például Egyiptommal játszanak majd Bordeaux-ban. A helyszíneken elhelyezett táblák arra biztatták a nézőket, hogy viseljenek kalapot, ne fogyasszanak folyadékot és kenjék be magukat naptejjel.

Óriási a hőség Franciaországban

Fotó: Christophe SIMON / AFP

A szervezők minden sportágra és helyszínre vonatkozóan rendelkeznek vészhelyzeti tervekkel - egyes sportágaknak például van egy meghatározott hőmérsékleti küszöbértékük, amely felett a verseny nem folytatható.

Párizsban több mint 300 ivókutat helyeztek el, és a helyszíneken árnyékos területeket is biztosítanak. A BBC szerint a Portsmouthi Egyetem klímatudósai által nemrégiben készített jelentés alapján a francia fővárosban az elmúlt 100 évben 3,1 Celsius-fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet az olimpiai rendezés időszakában.

Az olimpiai falut eredetileg úgy tervezték, hogy nem lesz légkondicionáló, de a hőség miatti aggodalmakra való tekintettel 2500 ideiglenes hűtőegységet szereltek fel.

A férfi triatlonversenyre kedden került volna sor, de elhalasztották, miután a vizsgálatok kimutatták, hogy a víz nem elég tiszta ahhoz, hogy az úszást meg lehessen tartani benne. A pénteki és szombati heves esőzések miatt a vízminőség romlott, és az előrejelzett viharok tovább ronthatják azt.