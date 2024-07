Csipes Tamara remek formában várja a párizsi ötkarikás játékokat, a kétszeres olimpiai bajnok kajakos a június 6-án megrendezett hazai válogatón 1:45,5 perces, világcsúcsnak számító idővel győzött kajak egyes ötszáz méteren, majd egy ennél is jobb időt (1:42) hozott össze a szolnoki edzőtáborban.

Ha azt nézem, hogy az elmúlt két hónapban milyen időket mentem, akkor igen, önmagamhoz képest életem formájában vagyok. Majd kiderül, hogy ez mire lesz elég. Ha Tokióban így mentem volna, akkor más eredmény születik" -

mondta Csipes, aki 2016-ban Rio de Janeiróban, majd 2021-ben Tokióban aranyérmet szerzett a négyessel, emellett három éve egyesben második lett.

A 2021-es olimpián Lisa Carrington győzött ötszáz méteren, és Csipes is úgy gondolja, most is ő lesz a legfőbb ellenfele, valamint egy másik új-zélandi klasszis, Aimee Fischer.

Szerintem egyesben van a legtöbb esélyem. Úgy érzem, egyesben rendben is leszek az olimpián. A kajak-kenu egyéni sportág, egyesben edzünk messze a legtöbbet. A csapathajókkal kapcsolatban mindig ott van a kétely, még kellene egy hónap, hogy összecsiszolódjunk.

Annak örülök, hogy nem egyesben kezdünk, mert csapathajóban mentálisan azért kisebb a teher, be tudom magam evezni, átlendülök az első napok izgalmán" - mondta az olimpiai esélyeiről a 34 éves klasszis a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Csipes Tamara arról is beszélt, hogy előzetesen a párizsi körülmények aggasztják leginkább, ugyanis az olimpia idejére trópusi hőhullámot ígérnek, így rekkenő hőségre lehet számítani.

Ennél is nagyobb problémát okozhat, hogy az olimpiai pályán az előzetes ígéret ellenére nem készült el sem az osztósziget, sem a hullámfogó fal, ami ma már egy világbajnokságon is alapvető elvárásnak tekinthető.

Csipes Tamara három számban is indul Párizsban

A sportági versenyek augusztus 6-án kezdődnek a Vaires-sur-Marne-i evezős és kajak-kenu pályán, a női kajak négyes tagjai - így az egyes mellett párosban és négyesben induló Csipes Tamara is - augusztus 3-án utaznak ki Párizsba.

