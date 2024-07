Élő közvetítés

Milák Kristóf aranyéremért úszik, sorsdöntő meccs vár a férfi kézisekre - élő közvetítés az olimpia ötödik napjáról Origo Vágólapra másolva!

Cikkünk folyamatosan frissül

A XXXIII. nyári olimpiai szerdai napján is elképesztő izgalmak várhatóak, magyar szempontból rengeteg kiemelt esemény vár a szurkolókra. A magyar férfi kézilabda-válogatott a továbbjutás szempontjából sorsdöntő mérkőzést játszik Norvégia ellen, az úszóknál a betegséggel küzdő Kapás Boglárka is bemutatkozik. Este Milák Kristóf 200 méter pillangón olimpiai címvédésre készül, és a férfi kardozók is érmet nyerhetnek szerdán. A magyarok mai programjának fókuszában mindemellett cselgáncs, triatlon, torna, sportlövészet, evezés és asztalitenisz is szerepel.

Kövesse velünk élőben a közvetítéseket!

Elképesztő jelenet a női rögbimeccsen Elképesztő mozdulattal, a csapattársa segítségével kapta el a labdát a levegőben az írek játékosa a britek elleni rangadón. This is absolutely insane. pic.twitter.com/UQYnd3Mh96 — QUAN (@QuannyNitro) July 30, 2024 Elrajtoltak a női triatlonosok, magyar versenyző is úszik a Szajnában A Szajna nem megfelelő vízminősége miatt korábban több edzést is elhalasztottak, a férfiak versenye pedig keddről szerdára került át. A nők programját végül nem érte változás, reggel 8 órakor beugrottak a folyóba a triatlonisták. Kuttor-Bragmayer Zsanett is rajthoz állt, a 30 éves olimpikon az úszás után a 7. helyen jött ki a vízből. Nincs újabb halasztás, szerdán elrajtolnak a triatlonosok A Szajna nem megfelelő vízminősége miatt keddről szerdára halasztották a férfiak versenyét, a szervezők közleménye szerint már nincs akadálya a viadal megrendezésének. A női triatlonisták szerdán 8 órára kiírt rajtját azonban már nem halasztották el, az olimpia hivatalos mai programjában is szerepel. Ebben a számban Kuttor-Bragmayer Zsanett indul a magyar küldöttségből. Milák Kristóf aranyéremért úszik szerda este A tokói olimpián 200 méter pillangón aranyérmes Milák Kristóf magabiztos teljesítménnyel, a legjobb idővel jutott be a szerdai döntőbe, így minden esélye megvan rá, hogy megvédje címét Párizsban. A 24 éves magyar úszó legnagyobb ellenfele minden bizonnyal a doppingbotrányba keveredett francia Léon Marchand lesz. Milák Kristóf ismét olimpiai bajnok lehet 200 méter pillangón

Fotó: Csudai Sándor - Origo Jöhet a magyarok aranynapja a párizsi olimpián! Elképesztő izgalmak várhatóak szerdán is, mutatjuk a magyarok mai programját: ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

10.00: női egyes, második forduló (a 16 közé jutásért), Póta Georgina - Sin Jubin (dél-koreai, 4.)

15.00/20.00: női egyes, nyolcaddöntő (Póta Georgina?)



CSELGÁNCS (Mars-mező Aréna)

10.00: női 70 kg (Gercsák Szabina) és férfi 90 kg (Tóth Krisztián) - mérkőzések a negyeddöntőig

16.00: NŐI 70 KG ÉS FÉRFI 90 KG - vigaszág, elődöntők, BRONZMÉRKŐZÉSEK, DÖNTŐ



EVEZÉS (Vaires-sur-Marne-i evezős pálya)

9.54: középfutam a C/D döntőbe jutásért - férfi egypár (Pétervári-Molnár Bendegúz)



KÉZILABDA (Dél-párizsi 6-os Aréna)

férfi csoportmérkőzés:

B csoport:

9.00: Norvégia-MAGYARORSZÁG



SPORTLÖVÉSZET (Chateauroux-i Lőtér)

9.00: férfi puska, összetett, alapverseny (Pekler Zalán, Péni István)



TORNA (Bercy Aréna)

17.30: FÉRFI EGYÉNI ÖSSZETETT, DÖNTŐ (Mészáros Krisztofer)



TRIATLON (III. Sándor híd)

8.00: NŐI VERSENY (Kuttor-Bragmayer Zsanett)

10.45: FÉRFI VERSENY (Lehmann Csongor, Bicsák Bence)



ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

11.00: előfutamok - férfi 200 m hát (Kós Hubert, Telegdy Ádám), női 200 m pillangó (Kapás Boglárka)

20.30: elődöntők, döntők - FÉRFI 200 M PILLANGÓ (Márton Richárd?, Milák Kristóf?), női 200 m pillangó (ed, Kapás Boglárka?), NŐI 1500 M GYORS, férfi 200 m hát (ed, Kós Hubert?, Telegdy Ádám?), FÉRFI 100 M GYORS (Németh Nándor?) Milák Kristóf szerda este megvédheti olimpiai bajnoki címét 200 méter pillangón

Fotó: Csudai Sándor - Origo VÍVÁS (Nagy Palota/Grand Palais)

13.30: férfi kard csapat, negyeddöntő (Magyarország-Olaszország)

15.00: mérkőzések az 5-8. helyért

15.50: elődöntő

16.40: mérkőzés a 7. és az 5. helyért

19.30: FÉRFI KARD CSAPAT BRONZMÉRKŐZÉS

20.30: DÖNTŐ

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!