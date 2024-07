Így ért véget a női triatlonosok versenye az olimpia eddigi legnagyobb botránya után

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

55 indulója volt a párizsi olimpia női triatlonversenyének, amely a szerda hajnali esőzés és az úszóedzések korábbi eltörlése ellenére az eredetileg kiírt időpontban elkezdődött, ugyanis az éjjeli mérésnél a határérték alá csökkent a Szajna vizének szennyezettsége. Így aztán a tokiói olimpián 12. helyezett Kuttor-Bragmayer Zsanett részvételével szerdán reggel 8 órakor beugrott a vízbe a női triatlonista mezőny a III. Sándor hídról, amely a központi helyszíne volt a versenyüknek. A sportolók az 1500 méteres úszótávot két (egy 910 és egy 590 méteres) kör alatt teljesítették, a parton történő folyamatos biztatás közepette. A címvédő Flora Duffy a futam elején az élre állt, és 22,05-ös idővel, 9 másodperc előnnyel szállt ki a vízből, Kuttor-Bragmayer Zsanett pedig az első szám után a hetedik volt 22,34-es úszóidővel.

Kuttor-Bragmayer Zsanett 54 riválisával egyszerre, szerdán reggel 8 órakor beugrott a Szajna vizébe, az olimpiai triatlonversenyre

Fotó: Jeff PACHOUD / AFP

Kuttor-Bragmayer Zsanett végig az élbollyal volt a párizsi olimpia női triatlonversenyében

Következhetett a kerékpározás, amely során hét darab 5715 méteres kört teljesített a mezőny, amely során a Szajna mindkét partján járt az Invalidusok hídját és a III. Sándor hidat is használva. Flora Duffy egyedül haladt az élen, mögötte azonban összeállt egy kilencfős boly, amelyben a magyar versenyző is benne volt. Duffyt aztán nagyjából tíz kilométernyi tekerés után utolérték, így tízen folytatták az élen. A mezőnyben többen is elestek egy-egy kanyarban a csúszós aszfalton, amelyek miatt gyakran felhördült a szép számú, Szajna-parti tömeg a kivetítőket figyelve, de az előnyét fokozatosan növelő élbolyt ez nem igazán érintette. Kuttor-Bragmayer jellemzően a boly végén haladt, de tapadt a riválisaira, így – miután a német Laura Lindemann leszakadt – kilencen teljesen egyszerre érték el a kerékpározás végét az élmezőnyben.

A magyar triatlonista 1:22,12-es időnél, az ötödik helyen vágott neki a futásnak.

Kuttor-Bragmayer Zsanett az úszás és a kerékpározás során is tartotta a lépést az élmezőnnyel

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A szurkolók egyre izgatottabbá és hangosabbá váltak, ahogy közeledett a hajrá: az utolsó versenyszám, a tíz kilométeres futás négy darab 2,5 kilométeres kör formájában valósult meg. Ahogyan az lenni szokott, a futás már az elején jócskán megrostálta a mezőnyt: négyen (a svájci Julie Derron, a brit Beth Potter, a francia Emma Lombardi és a szintén francia Cassandre Beaugrand) elléptek a többiektől, és már az első kör végére 56 másodperc volt a kilencedik helyen futó Kuttor-Bragmayer Zsanett hátránya. A magyar sportoló láthatóan fáradt, és ugyan energiazselével és vízzel is folyamatosan próbálta frissíteni magát, a második kör végére (a futás féltávjánál) a 20. helyre csúszott vissza.