A Margitszigeten továbbra is mindenkit vár kreatív programokkal, érdekes vendégekkel a Sportgarden, amelynek szombati napján a vendég Fodor Kende volt, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója. A lenti videóban a sportigazgató nemcsak a jövőről, hanem a múltról is beszélt, valamint az amatőr vívás is szóba került.